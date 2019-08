Investito da un carro attrezzi a fine luglio, non ce l'ha fatta un pensionato di 83 anni

Non ce l'ha fatta. Ed è morto dopo giorni di agonia l'uomo di 83 anni che era stato investito da un carro attrezzi che non aveva rispettato un semaforo rosso in corso Principe Oddone, lo scorso 27 luglio.



Il conducente del mezzo si era fermato a prestare soccorso al pensionato. Trasportato al Maria Vittoria, le condizioni dell'anziano erano apparse subito gravi. Gli Agenti della Polizia Municipale Torino avevano verbalizzato l'infrazione e posto sotto sequestro il carro attrezzi.