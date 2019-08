Meteo, caldo e tanta umidità per il weekend e verso Ferragosto

Il bollettino meteo per il weekend e per l'inizio della settimana di Ferragosto promette caldo e tanta umidità.

L’alta pressione di origine nordafricana si sposterà per qualche giorno fino al Nord, mantenendo condizioni stabili e piuttosto calde, ma poco soleggiate per via dell’alto tasso di umidità che concorrerà a formare strati di nubi specialmente in pianura. Tra domenica e lunedì possibile passaggio perturbato con piogge e temporali.

A Torino, quindi, avremo questa situazione: tempo stabile, ma con molte nubi basse in pianura che renderanno difficoltoso il soleggiamento. Non si esclude qualche breve rovescio sulle zone alpine al pomeriggio. Temperature nonostante ciò in aumento con valori massimi sui 32/33 °C e minime che si manterranno sui 21/22 °C. L’elevata umidità renderà alte anche la sensazione di afa e le temperature percepite. Venti per lo più assenti o deboli dai quadranti nordorientali.

Stessa situazione dei giorni precedenti per domenica, ma lo spostamento dell’alta pressione favorirà l’avvicinamento di una perturbazione che porterà rovesci sparsi e qualche temporale principalmente sulle zone alpine settentrionali. Temperature stazionarie e venti ancora assenti o deboli dai quadranti settentrionali.

Da lunedì 12 agosto il lento cedimento dell’alta pressione porterà a d un cambio di circolazione con perturbazioni più frequenti a cominciare da lunedì, quando le piogge e i temporali potranno spostarsi fin sulle pianure. Inoltre da martedì comincerà anche il calo delle temperature che si riporteranno nella media del periodo, favorendo allo stato attuale delle tendenze, un ponte di Ferragosto all’insegna del bel tempo, ma con temperature decisamente più gradevoli.