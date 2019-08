Non ce l'ha fatta la cinquantottenne torinese precipitata mercoledì pomeriggio in Val Grande, mentre era impegnata in un trekking di sei giorni con il marito. La donna è morta questa notte all'ospedale Maggiore di Novara a causa delle ferite riportate.

Le sue condizioni erano apparse subito gravissime: era infatti caduta all'improvviso, con un volo di circa 150 metri, mentre si trovava sulla Corona di Ghina, nel cuore della Val Grande.