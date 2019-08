Ferragosto, nessuna raccolta porta a porta fino a lunedì 19

In occasione della festività di Ferragosto, Amiat Gruppo Iren non effettuerà il servizio raccolta rifiuti. Con una nota, dunque, l'azienda invita i cittadini "delle aree in cui è attivo il servizio porta a porta a non esporre i contenitori". Inoltre, che il servizio di Contact Center Ambiente sarà sospeso il 15 e il 16 agosto e riprenderà la sua normale attività da lunedì 19 agosto 2019.