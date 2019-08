Meteo: dopo i temporali degli ultimi due giorni, tornano stabilità e temperature gradevoli su Torino e provincia

Addio ai temporali che si sono abbattuti su Torino e zone limitrofe negli ultimi due giorni. Da oggi torna infatti il sereno. Lo dicono le previsioni del tempo di DataMeteo.

Dalla giornata di oggi le correnti in quota rimarranno per lo più occidentali, mantenendo un flusso più mite proveniente dall’Atlantico che consentirà di avere tempo stabile con qualche passaggio nuvoloso. Non ci saranno perturbazioni al seguito, per cui la fenomenologia sarà limitata a qualche rovescio o debole temporale isolato sulle zone alpine, anche nella giornata di Ferragosto.

Temperature stazionarie nelle massime che si manterranno mediamente tra i 28 e 30 °C, minime in calo domani e poi stazionarie con valori compresi tra 15 e 18 °C. Venti assenti o deboli con direzione prevalentemente settentrionale.

