A Bardonecchia un successo la conviviale cena in bianco e rosso

In una calda e stellata serata d’estate si è svolta domenica 11 agosto, lungo parte della centralissima via Medail, la terza edizione della “Cena in Bianco e Rosso”, colori dello stemma della Città di Bardonecchia, organizzata da Estemporanea, nell’ambito di Scena 1312, stagione culturale di Musica & Teatro - Estate 2019, in collaborazione con la Civica Amministrazione e inserita nell’ambito della settimana di festeggiamenti indetti per festeggiare Sant’Ippolito, santo patrono di Bardonecchia.

Una riunione conviviale, consumata su tavoli disseminati lungo la strada, forniti dal comune, con cibi, bevande e stoviglie, non di plastica, portate da casa, in una suggestiva scenografia con tanto di palloncini bianchi e rossi illuminati, che ha coinvolto al suono della musica diffusa, in una atmosferica resa ancora più magica dall’esibizione di tre maghi, oltre ai commensali, molti passanti.

Al termine i partecipanti, nel pieno rispetto del territorio, hanno sparecchiato, provveduto alla raccolta dei rifiuti e riconsegnato i tavoli. “Le luci bianche e rosse - sottolinea Chiara Rossetti, vicesindaco - sono state volute per creare un drappo, con i colori dello stemma di Bardonecchia, che unisca concretamente, le tre zone di Bardonecchia coinvolgendo nei festeggiamenti del Santo Patrono, da tre anni a questa parte, oltre al Borgo Vecchio e Piazza Statuto, sede delle festività di Sant'Ippolito e di Maria Assunta, anche via Medail. Le tre zone - conclude l’amministratrice pubblica - sono abbellite con dei fiori, parte delle luci d'autore, costruiti con materiale riciclato, nel rispetto delle scelte di politica ambientale della civica amministrazione".

L’incasso di 1350 Euro, ricavato dalle quote di partecipazione, è stato devoluto interamente in beneficenza alla locale Croce Rossa.