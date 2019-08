Bardonecchia, con la Manutenzione dei sensi una giornata nel segno della disabilità e lo sport

Domenica 11 agosto il giornalista e scrittore milanese Franco Faggiani, nell’ambito di “ Insieme!! Sport, Cultura e Solidarietà ”, evento inserito nel Progetto Borgate dal Vivo, in una gremita saletta ricavata al primo piano dell’Harald’s Restaurant di Campo Smith, a Bardonecchia , ha presentato “ La manutenzione dei sensi ”, libro, in parte autobiografico, parzialmente ambientato in Alta Valle di Susa, che descrive in modo appassionato e coinvolgente, l’incontro e il successivo rapporto che unisce due solitudini sino a trasformarle in una famiglia, tra Leonardo Guerrieri, vedovo cinquantenne e Martino Rochard, un intelligentissimo ragazzino taciturno affetto dalla sindrome di Asperger.

L’evento, organizzato grazie alla disponibilità di diverse associazione zonali, con il patrocinio di autorevoli enti e la fattiva collaborazione delle scuole di sci, di associazioni, di fondazioni, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di alcuni privati per lo più operanti in Alta Valle di Susa, era iniziato in mattinata con la partecipazione alla Santa Messa, officiata nella parrocchiale, per proseguire nel pomeriggio con alcuni incontri sul campo di calcio in erba sintetica antistante il Palazzetto dello Sport e in dimostrazioni effettuate nella vasta area di Campo Smith.