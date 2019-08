Ferragosto in carcere, il Partito Radicale visita le case circondariali piemontesi

Nell’ambito dell’iniziativa “Ferragosto in carcere” promossa dal Partito Radicale in tutta Italia, anche in Piemonte e Valle d’Aosta sono state organizzate delegazioni di attivisti radicali per far visita nelle carceri nei giorni 14,15, 16 e 17 agosto a Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli e Brissogne per la Valle d’Aosta.

L’iniziativa ha lo scopo di incontrare i detenuti e il personale che svolge la propria attività lavorativa per conoscere meglio le condizioni di ogni struttura carceraria della regione. Tra i gravi problemi vi è il sovraffollamento, la carenza di attività lavorativa per i detenuti, le carenze sanitarie e la carenza di personale penitenziario, l'autolesionsimo e i suicidi. Verrà fatto il punto della situazione su ogni struttura per meglio agire nel richiedere ai consiglieri regionali, ai parlamentari e al Governo una maggiore attenzione sulla condizione dei detenuti e del personale che svolge il proprio lavoro all’interno.

Le delegazioni previste in ogni città della Regione vedranno la partecipazione del Garante dei detenuti cittadino.

A Cuneo la visita nel carcere è prevista il pomeriggio del 15 agosto alle ore 16 con una delegazione guidata dall’esponente del Partito Radicale e Presidente dell’Associazione Marco Pannella, Sergio Rovasio, dal Sindaco della città, Federico Borgna, dalla vicesindaca Patrizia Manassero, dal Garante dei detenuti, Mario Tretola.

A Torino nel carcere delle Vallette la visita è prevista la mattina del 15 agosto e vi parteciperanno il Garante dei detenuti della della Regione Piemonte, Bruno Mellano, Monica Cristina Gallo e il Garante dei detenuti della Città di Torino

Ad Asti la visita nel carcere è prevista il 15 agosto. La delegazione è composta dai Radicali Daniele Robotti e Paolo Gargia insieme a Paola Ferlauto Garante dei detenuti della città.

A Novara la visita è prevista il 15 agosto, la delegazione sarà guidata dagli esponenti del Partito Radicale Roberto Casonato, il deputato del Pd Roberto Giachetti e Don Dino Campiotti, Garante dei detenuti della città.

Ad Alessandria la visita è prevista il 16 agosto nei due istituti carcerari con Bruno Mellano Garante dei detenuti della Regione Piemonte e e Marco Revelli, Garante dei detenuti della città.

A Vercelli la visita è prevista il 17 agosto con Bruno Mellano, Garante dei detenuti della Regione Piemonte e Roswita Flaibani, Garante dei detenuti della città.

A Brissogne in Valle d’Aosta la visita nel carcere è prevista il 14 agosto alle ore 10 con il rappresentante locale del Partito Radicale Bruno Cavallaro, la Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta, Emily Rini e Joel Farcoz e il Garante dei detenuti della Regione Valle d’Aosta Enrico Formento Dojot.