Cinema a Palazzo non va in vacanza: mini rassegna per Ferragosto in piazza Castello

Amata dai torinesi rimasti in città, frequentata dai turisti che la vivono come un'occasione per godere del grande cinema in un monumento simbolo di Torino, "Cinema a Palazzo" prosegue anche a Ferragosto. Proprio giovedì 15 prende il via la mini rassegna "Intrighi e macchinazioni". Sotterfugi, complotti e manipolazioni. Ciò che sembra non è mai. Apparenze che tessono il loro ordito per condurre fuori strada, oltre il confine del lecito, su un versante impossibile. È il regno della sorpresa e del ribaltamento. Con un'unica vittima: lo spettatore.