Musica "di strada" a Bardonecchia per festeggiare Ferragosto, prima delle fontane danzanti

Il Ferragosto a Bardonecchia è all’insegna della musica. A partire dalle 17, via Medail accoglierà le sonorità latine, swing e jazz di tre band per una grande festa gratuita aperta a tutti i cittadini.

Il quartetto, completato da Antonio Di Salvo alle chitarre, Luciano Corona al basso e Maurizio Pettignani alle percussioni, si caratterizza per una qualità stilistica ben precisa e originale, anche frutto della creatività che contraddistingue tutta la sua produzione. Il virtuosismo delle chitarre soliste, il basso come ritmo pulsante, i colori delle percussioni e le invenzioni sonore rendono le esibizioni del Claudio Bellato Acoustic Combo particolarmente coinvolgenti, proponendo tradizioni e culture antiche attualizzate e rivisitate, fruibili da un pubblico non necessariamente costituito da esperti. Al repertorio si aggiungono brani del cantautore Paolo Conte e Renato Carosone eseguiti in versione acustica.