Dal 19 agosto chiusura temporanea TC dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri

Per permettere lavori di sostituzione dell’apparecchiatura, la TC dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri resterà chiusa per tre settimane a partire da lunedì 19 agosto all’8 settembre compresi.

I pazienti, in questo periodo, verranno inviati in altre strutture ospedaliere che sono state già allertate. Anche il 118 non porterà pazienti presso il Dea moncalierese. Al servizio emergenza, inoltre, è stato chiesto di agevolare eventuali trasferimenti secondari di pazienti ricoverati al Santa Croce presso altre strutture in modo da poter effettuare l’esame.

Per tutto il periodo in questione, inoltre, sarà sospesa anche l’attività trombolitica.