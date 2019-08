Niente ferie in via Chiesa della Salute: tanti negozi aperti animano Borgo Vittoria

Serrande aperte, vita nelle strade e la sensazione di un quartiere che non è mai andato davvero in vacanza: non sembra proprio di essere nella settimana di Ferragosto in Borgo Vittoria.

A ridosso della festa estiva per eccellenza, spiccano i tanti negozi aperti: solo in via Chiesa della Salute, per esempio, nel tratto compreso da via Sospello a via Stradella, dei 171 esercizi commerciali presenti ce ne sono 75 aperti. Si tratta del 43,8% del totale. In pratica, in via Chiesa della Salute, cuore pulsante del quartiere Borgo Vittoria, un negozio su due è aperto anche nella settimana di Ferragosto.

Il risultato? Una grande vitalità per le strade, tante persone che pur essendo in vacanza vivono e animano il loro quartiere. Ed è proprio la presenza di tanti residenti, forse, che ha spinto molti negozianti a tenere aperto: una scelta sicuramente sofferta perché “lavorare a pieno ritmo ad agosto” non è semplice ci confida una commerciante, ma che porta benefici a tutto il tessuto sociale della zona.