Torino è più vicina a Kiev: nuovo collegamento da Caselle con SkyUp Airlines

Torino si scopre più vicina a Kiev. Merito del nuovo volo che da Caselle sarà operato da SkyUp Airlines, compagnia low cost ucraina.

Il collegamento annuale della compagnia aerea low-cost ucraina sarà operato a partire dal 12 dicembre con frequenza bisettimanale, ogni giovedì e domenica, con aeromobile Boeing 737-700 da 149 posti.

I biglietti sono in già vendita sul sito skyup.aero con tariffe a partire da 50 euro sola andata.



Torino Airport accoglie così una nuova compagnia aerea e amplia l'offerta di destinazioni low-cost, offrendo la possibilità di un nuovo volo diretto a tutti coloro che per motivi di turismo o di lavoro desiderano recarsi da Torino a Kiev. Il volo servirà inoltre l'ampia comunità ucraina presente in Piemonte, dove conta oltre 10mila cittadini residenti.



Non solo: il nuovo collegamento va anche incontro alle esigenze di viaggio della popolazione ucraina, che sceglie sempre di più le località sciistiche europee per le proprie vacanze invernali.



La compagnia aerea low-cost SkyUp Airlines, che ha come mission rendere i viaggi confortevoli e convenienti per gli ucraini, nonché di aprire l'Ucraina al mondo, estende con la nuova rotta Torino-Kiev il proprio network di destinazioni in Italia: il nuovo volo si aggiunge infatti ai collegamenti con l'Ucraina che già opera dagli aeroporti di Napoli, Catania e Rimini.