Moncalieri, entro fine agosto completata la demolizione del fabbricato ex Dea

Un taglio netto con il passato per scrivere finalmente un futuro diverso. Entro la fine di agosto a Moncalieri sarà completata l'opera di demolizione del fabbricato ex Dea, in strada Torino.

Le ruspe viaggiano a ritmo spedito e, nonostante si sia trovata una struttura più solida del previsto, che ha comportato un maggiore impegno nella fase di abbattimento, il cronoprogramma dei lavori prevede per la conclusione del mese che sia completata l’opera di distruzione del fabbricato storico, area dismessa da anni diventata casa per disperati.

Una vicenda che era diventata anche un caso politico, visto che il suo progetto di riqualificazione, fermo dal lontano 2004, aveva portato a frizioni e polemiche tra l'amministrazione Montagna e la componente dei Moderati, con le dimissioni (poi rientrate) del sindaco, prima che tornasse il sereno nei rapporti col partito guidato dall'onorevole Portas.

Dalla metà di settembre si partirà con gli scavi per la costruzione del nuovo complesso residenziale-commerciale, con quattro palazzine di quattro piani, un supermercato e locali ad uso servizi.