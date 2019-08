Arriva ad Alba TILT, il nuovo family show dell’anno tra realtà virtuale e mondo reale

Un grande nuovo spettacolo firmato Le Cirque World’s Top Performers è in arrivo a dicembre con un family show che toccherà anche il Teatro Sociale Giorgio Busca dal 28 novembre al 1 dicembre.

Le Cirque World’s Top Performers vanta oltre 75 artisti mondiali, tutti provenienti dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque. Oltre un terzo formano il super cast per questo inedito show intitolato “TILT” che, attraverso l'arte ed il talento dei propri artisti, accompagneranno gli spettatori in un viaggio mistico, acrobatico e imprevedibile, liberamente ispirato al capolavoro di Steven Spielberg “Ready Player One”: ambientazioni futuristiche, realtà virtuale, sogno, mondo reale e sfida.

Uno spettacolo in cui la magia del Natale si fonderà con quella del Circo moderno accompagnando il pubblico del Teatro Busca in un'esperienza al confine fra immaginazione e realtà.

Tilt è atteso come la grande novità dell’anno nei family show, in cui si esibiranno stelle mondiali del circo, tra cui Anatoliy Zalevskyy, star mondiale del Cirque du Soleil e premiato anche con il Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Per Tilt è anche il Direttore Artistico. Per il primo tour di Tilt sono previste oltre 30 repliche per un pubblico che va dai 5 ai 75 anni e anche più: numeri aerei e a terra emozionanti e spettacolari, il movimento, il linguaggio del corpo, la musica e anche la danza con parti coreografate.

Il risultato sarà un family show di oltre 90 minuti senza interruzioni e senza usare animali, per un pubblico di tutte le età.

PREVENDITE e INFO: http://tilticket.it/TILTICKET.IT

Prezzo del biglietto con agevolazioni per bambini e famiglie, secondo il settore scelto

Di seguito le date degli spettacoli:

ALBA- Teatro Sociale Giorgio Busca

28 novembre ore 21

29 novembre ore 21

30 novembre ore 16.30 e ore 21

1 dicembre ore 16.30