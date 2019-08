Cosa fare a Bardonecchia dal 19 al 25 agosto

EVENTI & MANIFESTAZIONI

Tutti i sabati dal 13 luglio al 24 agosto – Vie del Centro ore dalle 11,30 alle 12,30

BABY DANCE ITINERANTE per tutti i bambini.

24 agosto – Piazza Medail

Evento gratuito - Per informazioni www.medail 31.it

Dall’11 al 31 agosto - Palazzo delle Feste

MOSTRA DI DOCUMENTI E FOTO DAGLI ANNI 2006 AL 2010 – SPORTING CLUB BARDONECCHIA 2006

Inaugurazione domenica 11 agosto alle ore 17,00

Apertura dalle ore 16,30 alle 19,00

Dal 16 al 22 agosto – Biblioteca Civica – Viale Bramafam 17

Mostra filatelica “5° CENTENARIO DELLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI”

La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca.

Dal 18 al 25 agosto - Palazzo delle Feste

Mostra “ARMONIE DI COLORI” personale di pittura di Marisa Lorenzini tra paesaggi e scorci del tempo.

Apertura dalle 16,30 alle 19,00

Dal 19 agosto a fine settembre 2019 - Palazzo delle Feste

“A CASA DI CHI RESTA”

Mostra fotografica di Mario Noto per la campagna Stop Tratta di Missioni Don Bosco e Vis.

Uno sguardo sul Senegal, terra di origine di migranti che intraprendono il viaggio verso l’Europa.

Uno spaccato della vita di chi decide di restare, rinunciando a recidere il legame con la propria terra e la comunità d’origine non per rassegnazione, ma con fiducia nel futuro.

Apertura:

dal 19 agosto fino al 1° settembre tutti i giorni dalle 16,30 alle 19,00

6 – 7 – 8 settembre 2019 dalle 16,30 alle 19,00

dal 9 al 30 settembre 2019 aperture in occasione di visite scolastiche (su prenotazione)

19 e 20 agosto - Palazzo delle Feste ore 16,30

Lunedì 19 agosto - Conferenza “STORIA DI UN PROGETTO REALIZZATO” Giuseppe Francesco Medail

Martedì 20 agosto – Conferenza “IMMAGINI STORICHE DI BARDONECCHIA”

Presentazioni a cura di Valerio Tonini

21 agosto - Palazzo delle Feste ore 17,30

ASSIETTA DALLA BATTAGLIA AL MITO

Conferenza a cura di Eugenio Garoglio

Il verde e panoramico piano dell’Assietta fu teatri di uno dei più grandi e cruenti scontri mai avvenuti in territorio di alta montagna. Quel 19 luglio del 1747 non si scrisse soltanto una pagina di Storia del Piemonte Sabaudo, ma nacque un mito che vive ancora oggi. Lo storico Eugenio Garoglio presenta questo vasto tema in un viaggio tra storia, mito e cultura locale.

Eugenio Garoglio, ricercatore storico, dottorato di Ricerca in Storia Moderna, Università degli studi del Piemonte Orientale.

22 agosto - Biblioteca Civica ore 16,00 – Viale Bramafam 17

GIOCHIAMO A PIEGARE LA CARTA CON MANU

Attività a partire da 8 anni in su Iscrizione obbligatoria

22 agosto - Palazzo delle Feste ore 17,30

Conferenza “OLTRE IL CIRCOLO POLARE ... UN ALBERGO DI GHIACCIO"

All’estremo nord della Lapponia l’inverno offre l’impagabile esperienza di un soggiorno nel ghiaccio nel buio della notte artica. Conferenza a cura di Gianguido Castagno.

24 agosto – Tensostruttura Cortile della Parrocchia Sant’Ippolito dalle ore 10,30

Scena 1312 – a cura di Estemporanea

“VOCAL & BODY PERCUSSION” con SPETTACOLO CONCLUSIVO alle ore 17,30

a cura di Tamara Bairo, Lucia Marino e del batterista Sergio Meola con la sua classe di percussionisti.

Laboratorio dedicato a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tre i 5 e i 14 anni (partecipazione estesa anche alle famiglie). Una giornata dedicata alla scoperta del fantastico mondo delle percussioni e di ciò che si può fare attraverso la voce e il corpo! Pranzo al sacco tutti insieme.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 334.2320012

24 agosto - Località Vernet ore 8,00

FESTA DI SAN BARTOLOMEO

24 agosto – Vie del Centro dalle ore 16,30

ADOTTA UN ATLETA

Emozionante sfida tra le attività commerciali di Bardonecchia.

Percorso funzionale a tempo per le vie del centro di Bardonecchia.

Ogni atleta dovrà dare il massimo e superare stazioni di forza e agilità, per portare alto il nome dell'attività commerciale che rappresenta! Per informazioni Palestra Medail 31 - Tel. 338.3447932 - https://medail31.it/adotta-un-atleta/

24 agosto - Località Tur d’Amun ore 21,00

FALÒ SOTTO LE STELLE - GOFFRE - MUSICA

24 agosto

FESTA DELLA CAPPELLA DEL MONTE THABOR

Pellegrinaggio della Parrocchia di Modane.



Dal 24 agosto al 1° settembre - Palazzo delle Feste

PORTE APERTE ALLA DANZA

Stage di danza dell’Associazione DAM

Un vero e proprio Campus Immersivo: 8 giorni di studio intenso sui molteplici aspetti dell’arte coreutica.

Attraverso il ritmo serrato delle lezioni, delle prove e nell’organizzazione dello show finale “Bardonecchia” sarà un esperienza unica per crescere a livello tecnico ed artistico, per confrontarsi, ma soprattutto per vivere e condividere le emozioni intense proprie del mondo dello spettacolo, dal Palco al “Dietro le Quinte”.

Con una particolarità… facciamo tutto “A PORTE APERTE”.

8 giorni di full immersion nella danza in un vero teatro, 8 giorni sul palco, Gran Gala finale & attestato, altissimo livello tecnico.

Discipline: danza classica, neoclassica, punte&repertorio, danza di carattere, Lab coreografici, Hip Hop, musical, Contemporaneo, Bèjart, Espressione

24 e 25 agosto - Frazione Rochemolles

ARTISTI A ROCHEMOLLES E PASSEGGIATA ENOGASTRONOMICA

Lungo le suggestive vie di Rochemolles …una MONTAGNA di arte…trucioli…e sapori!

Programma

24 AGOSTO 2019

Mostra mercato dei produttori locali della conca di Bardonecchia, esibizioni di artisti e scultori per le vie del Borgo.

La giornata sarà rallegrata dalla musica dei LOU VIAGE e AFRICAN ROODS.

Ore 15,00: merenda con goffre

Ore 16,30: Conferenza sul LUPO a cura del Guardia Parco Luca Giunti dei Parchi Alpi Cozie

25 AGOSTO 2019

Mostra mercato dei produttori locali della conca di Bardonecchia, esibizioni di artisti e scultori per le vie del Borgo.

La giornata sarà rallegrata dalla musica dei LOU VIAGE e AFRICAN ROODS.

ore 10,30: inizio DISTRIBUZIONE PASS all’ingresso della Frazione di Rochemolles (ponte principale)

ore 11,30: S. MESSA presso la Chiesa Parrocchiale di S. Pietro Apostolo di Rochemolles

ore 12,30: inizio PERCORSO ENOGASTRONOMICO. 6 gustosissime tappe lungo le suggestive vie di Rochemolles

MENU’:

tappa 1: Rosetta con lardo aromatizzato e pancetta, carne salata e grissini

tappa 2: Soupe grasse

tappa 3: Sarignà

tappa 4: Crostoni alla montanara (stracchino e salsiccia) con peperonata

tappa 5: Canestrelli con marmellate

tappe 6: Bunet e caffè

Quota di partecipazione all’evento enogastronomico (bevande incluse) € 20,00 adulti – € 13,00 bambini

sotto i 10 anni

ore 15,30: merenda con goffre

…Inoltre il 24 e 25 agosto 2019

IL FALCO ARCERE: dimostrazione e didattica con i rapaci della montagna: poiana, barbagianni, gufo

CREATIVITA’ E ARTE IN MOSTRA A ROCHEMOLLES

Mostra fotografica “Passione Natura” a cura di Alessandra Simiand e Stefano Vachet

presso Lo Chatè “Racconti sospesi” in ricordo di Marco Ghirardi

presso Lo Chatè “Natura all’uncinetto” di Daniela Dorato

presso Laz Archiva (Vecchio Comune) “Le opere di Franca Guidetti”

presso Museo Etnografico “Ali e dintorni” di Laura Verdoia

presso Chalet della Guida “Realtà e fantasia nella Valle di Rochemolles” di Guido Alimento

Gli organizzatori invitano i partecipanti ad utilizzare le navette in partenza da P.za Statuto € 2 che verranno scontate col biglietto del Pass pranzo!

Oppure la Linea 5 (gratuita) per Rochemolles con partenza dalla Stazione FFSS orari scaricabili sul

https://www.bardonecchia.it/wp-content/uploads/2019/06/LINEA-5-dal-29-giugno-2019.pdf

Per informazioni e prenotazioni: Ufficio del Turismo di Bardonecchia - Piazza De Gasperi 1/A - Tel. 0122.99032

25 agosto – da Piazza Statuto alla Parrocchia Sant’Ippolito, ore 10,30

SFILATA BANDA MUSICALE DI GIAGLIONE e concerto finale alla Parrocchia S. Ippolito.



Dal 25 al 31 agosto e dall’1 al 6 settembre - Villaggio Olimpico:

SEMINARIO TEATRALE DI ACCADEMIA DEI FOLLI

Il seminario teatrale estivo della scuola di teatro Accademia dei Folli è un vero e proprio campus rivolto ai ragazzi dai 10 anni (dal 25 al 31 agosto) e agli adulti (dall’1 al 6 settembre) nella splendida cornice alpina, creato per favorire l'aggregazione e al tempo stesso un lavoro divertente, concentrato e approfondito sulla messa in scena.

Un'occasione unica per trascorrere una vacanza-studio diversa sotto la guida di insegnanti qualificati con anni di esperienza nella didattica teatrale. Non sono richieste esperienze precedenti. Le lezioni, tempo permettendo, sono rigorosamente tenute all'aria aperta, immersi nella natura. In programma inoltre giochi, escursioni, cineforum e attività ricreative.

Per informazioni e iscrizioni: Accademia dei Folli www.accademiadeifolli.com segreteriascuola@accademiadeifolli.com Tel. 011.0740274

NEWS

UGETTI LA BOTTEGA – Via Medail 23

21 agosto: Degustazione dolce al piatto ore 21,00

24 agosto: PROFITTEROLES EXPRESS dalle ore 21,00 alle 23,00 fino ad esaurimento profitteroles

25 agosto: Laboratorio per bambini IL TOPOLINO ore 10,00 – ore 15,00 – ore 16,30

Laboratorio per ragazzi € 10,00 – Serate Express € 5,00 – Degustazioni con dolci al piatto € 10,00

Info e prenotazioni presso pasticceria Ugetti di Via Medail 80

VIVI ROCHEMOLLES – mostre dal 1° al 31 agosto dalle 15,00 alle 18,00

CREATIVITA’ E ARTE IN MOSTRA A ROCHEMOLLES

presso Lo Chatè “Racconti sospesi” in ricordo di Marco Ghirardi

presso Lo Chatè “Natura all’uncinetto” Daniela Dorato

presso Laz Archiva (Vecchio Comune) “Le opere di Franca Guidetti”

presso Museo Etnografico “Ali e dintorni” di Laura Verdoia

presso Chalet della Guida “Realtà e fantasia nella Valle di Rochemolles” di Guido Alimento

SERATA DI PROIEZIONI – Parrocchia S. Pietro Apostolo Rochemolles - ore 21,00

Lunedì 19 agosto 2019 documentario di Mino Pagnotto

UNA LAPIDE: TANTI NOMI, LA NOSTRA STORIA.

LA FESTA DELLA MUNGITURA: CHI LA RICORDA?

Ingresso libero

GUIDE ALPINE VALSUSA - Via Medail - Tel. 0122.96060 - email info@guidealpinevalsusa.com - sito www.guidealpinevalsusa.com - blog guidealpinevalsusa.blogspot.it

Lo "Chalet delle Guide" sarà aperto tutti i giorni con orario 17,00-19,30

ARRAMPICATA

lunedì 19 scuola di arrampicata per adulti e famiglie (9,00-13,00);

lunedì 19 scuola di arrampicata per ragazzi dai 7 anni (14,15-19,00)

mercoledì 21 scuola di arrampicata per ragazzi dai 7 anni (9,15-18:30)

giovedì 22 Tete Colombe "La valse des boucs" TD (6amax 5+ obbl)

ALPINISMO

martedì 20 Rocca Bernauda 3228m F+

domenica 24 ferrata degli alpini e cresta Ungherini

VIE FERRATE

sabato 24 via ferrata del Rouas (8:30-12:30)

ESCURSIONISMO

lunedì 19 Giro del Basso Vallone della Rho (9:00-12:30)

martedì 20 Lac de la Clarée 2433m, Seuil e lacs de Rochilles 2450m disl 450m (8:00-16:00)

giovedì 22 Denti di Chiomonte 2106m e buco di Romean disl. 350m (8:00-17:00)

venerdì 23 tavola d'orientamento e panorama su Bardonecchia (13:30-17:00)

sabato 24 gita a sorpresa da definirsi.

domenica 25 Col de l'Etroit du Vallon 2493m disl. 684m (8:30-16:30)



A.S.D. MTBFAT-TIRES - Diego Merlo - Tel. 3343951832

Organizza per i propri soci e simpatizzanti tour in MTB:

19 agosto: Stagno Borello, mtb/e-mtb

21 agosto: Val Clareé, e-mtb

22 agosto: Passo della Mulattiera, e-mtb

23 agosto: Colle dell’Assietta dal Gran Bosco, e-mtb

24 agosto: Grange Mouchecuite- Gran Bea, mtb/e-mtb

25 agosto: Lago Orfù, mtb/e-mtb

CROCE ROSSA DI BARDONECCHIA organizza LA GRANDE POLENTATA

Venerdì 23 agosto ore 19,00 - Melezet (partenza impianti di risalita)

Cena di Beneficenza con Karaoke Night a cura di Silvye Monroe

Menù: polenta, carne in umido, formaggio, vino e acqua

Offerta minima € 15,00 adulti 10,00 bambini

Prenotazione obbligatoria presso: Hotel La Pigna 3480525741- Ferramenta Gianna - Cartoleria Brunelli

ALLA SCOPERTA DEGLI ALPEGGI DI BARDONECCHIA

Sabato 24 agosto VISITA ALL’ALPEGGIO CLOS – LA LAVORAZIONE DEL FORMAGGIO COME SI FACEVA UNA VOLTA

Il programma prevede un’escursione che consente di esplorare il territorio, in modo originale in compagnia di accompagnatori naturalistici, dalla mungitura alla lavorazione del formaggio, alla trasformazione dei suoi derivati, per scoprire dal vivo il poco conosciuto mondo degli alpeggi, assaggi dei prodotti caseari.

Programma

Ore 8,30 ritrovo presso ufficio del turismo e trasferimento con mezzi propri

Ore 11,00 arrivo in alpeggio e dimostrazione di “come si faceva il formaggio una volta” – piccola degustazione

Ore 13,00 pranzo al sacco

Ore 15,00 visita della Cappella del Coignet a Les Arnauds

Ore 16,00 rientro a Bardonecchia

Quota di partecipazione € 20,00 a persona, gruppo minimo 10 persone.

Iscrizioni entro giovedì 22 agosto ore 12,30 presso l’Ufficio del Turismo - tel. 0122.99032 info.bardonecchia@turismotorino.org

TENNIS TEIN - Via Ceresa (Vicino al Palazzo delle Feste) Tel.338.9853425 Tel. 338.3131068

Dal 17 al 31 agosto TORNEO FIT OPEN maschile e femminile

NORDOVEST ADVENTURES – CALZATI BIKE – www.scuolascinordovest.it – info@scuolascinordovest.it

Tel. 0122.90072 - Tel. 0122.99144

ELECTRIC TOUR - escursioni con E-BIKE

Sabato 24 agosto: Forte Foens– difficoltà facile

Info e prenotazioni presso: NordOvest Tel. 0122.90072 - Tel. 0122.99144

SPORTING CLUB BARDONECCHIA 2006

Organizza per i propri soci e simpatizzanti:

Mercoledì 21 agosto: Escursione Valle del Frejus e la Rho. Ritrovo ore 8,30 piazza Campo della Fiera.

Sabato 24 agosto: Festa alla Cappella del Thabor m. 3178. Ore 6,00 dal Pian della Fonderia m. 1911

Per conferma, programmi dettagliati e partecipazioni: Aldo Tel. 340.5374061

CHALET LE GLEISE - Ristorante Solarium - Fr. Le Gleise Tel. 0122.96825

VIVIAMO LA MONTAGNA – Una serie di attività pensate per scoprire la montagna dello Jafferau immersi nella natura abbinate a tappe gastronomiche presso le nostre suggestive terrazze.

Dal 6 al 27 agosto due appuntamenti settimanali con Carola. Tutti i martedì alle 10,30 e i venerdì alle 18,30

YOGA – APERITIVO IN TERRAZZA. Iscrizioni Tel. 338.3447932

BARDONECCHIASKI - GLI EVENTI DELL'ESTATE

22 agosto: Musica live con L’ARPA E LA BATTERIA DI CECILIA LASAGNO a Pian del Sole dalle 11,30.



GOLF CLUB PIAN DEL COLLE - Club House tel. 0122.907812 - www.golfclubpiandelcolle.it -info@golfclubpiandelcolle.it

Lunedì 19 agosto CORSO RAGAZZI DAI 7 AI 14 ANNI

5 giorni – informazioni in segreteria

VIABILITA’

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 12/08/2019 FRANA GRAN BECCO - LOCALITA' SCARFIOTTI

REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 10/08/2019 MANTENIMENTO C.O.C.

E NUOVE DISPOSIZIONI

Revoca parziale dell'ordinanza n. 19 del 10/08/2019 per quanto attiene all'individuazione

delle aree interessate dall'interdizione al traffico veicolare e pedonale.

DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI E PEDONI DAL GIORNO 12 AGOSTO 2019 SINO A DATA DA STABILIRSI DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00 IN CORRISPONDENZA DELL'AREA ROSSA RAFFIGURATA NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO SOTTO LA LETTERA "A", POSTA A MONTE DEL RIFUGIO SCARFIOTTI E COMPRENSIVA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO AL COLLE DEL SOMMEILLER

Maggiori dettagli https://www.bardonecchia.it/ordinanza-sindacale-n-21-del-12-08-2019-oggetto-frana-gran-becco-localita-scarfiotti-revoca-parziale-dellordinanza-sindacale-n-19-del-10-08-2019-mantenimento-c-o-c/

PARCO ARCHEOLOGICO TUR D'AMUN - CAPPELLA DI N.D. DU COIGNET A LES ARNAUDS - CAPPELLA DI SAN SISTO DI PIAN DEL COLLE - CAPPELLA DEI SS. ANDREA E GIACOMO DI HORRES - CAPPELLA DI S. MARIA MADDALENA CHAFFAUX - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO A ROCHEMOLLES

Aperture:

Agosto: tutte le domeniche dalle 15,30 alle 18,00

Per informazioni: Associazione Turistica Pro Loco di Bardonecchia

Tel.: 0122.902612 info@prolocobardonecchia.it

SCOPRI E SCARICA L’APPLICAZIONE CHIESE A PORTE APERTE!

Una sperimentazione innovativa per valorizzare il territorio.

L’Applicazione per smartphone “Chiese a porte aperte” permette l’apertura automatizzata della porta di alcuni beni culturali e una visita guidata del loro interno. Si viene guidati attraverso un’installazione multimediale costituita da una narrazione storico – artistico – devozionale accompagnata da un sistema di luci mobili e di micro proiettori.

Le “Chiese a porte aperte” di Bardonecchia:

Cappella di San Sisto – Loc. Pian del Colle – Melezet; - Cappella di Notre Dame du Coignet - Les Arnauds

MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO DI BARDONECCHIA - Via Des Geneys 6

Aperture:

Dal 2 agosto al 1° settembre: dal venerdì alla domenica

Orario dalle ore 16,30 alle ore 19,00

Mostra “FASCINO DELLE TERRECOTTE E CERAMICHE DELLE NOSTRE NONNE E BISNONNE”

Per informazioni: Associazione Turistica Pro Loco di Bardonecchia

Tel.: 0122.902612 info@prolocobardonecchia.it

MUSEO ETNOGRAFICO E MULINO DI ROCHEMOLLES

Aperture

Luglio: tutti i sabati e le domeniche dalle 15,00 alle 18,00

Agosto: dal 1 al 24 tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 18.00

MUSEO FORTE BRAMAFAM

Associazione ASSAM Tel. 339.2227228 - 333.6020192 - info@fortebramafam.it - www.fortebramafam.it

APERTURE ESTATE 2019 Agosto: tutti i giorni dal 1° al 31 Settembre: tutte le domeniche



Ottobre: tutte le domeniche Orario di apertura dalle ore 10.00 alle 18.00, ultimo ingresso ore 17.00. Nel mese di agosto e le domeniche è possibile visitare il Museo accompagnati da guide specializzate prenotando, con congruo anticipo, al 333.6020192 o al 339.2227228. Maggiori informazioni Tel. 333.6020192 - Tel. 339.2227228 - info@fortebramafam.it - www.fortebramafam.it - www.facebook.com/museofortebramafam

Mostra: “IN VOLO SUI FORTI DELLA TRIPLICE. COM’ERANO. COSA È RIMASTO. DOCUMENTI, PLASTICI E DRONI”

MUSEO D’ARTE RELIGIOSA ALPINA DI MELEZET

Per informazioni: Centro Culturale Diocesano – Tel. 0122.622640 – Pro Loco Bardonecchia Tel. 0122.902612

Aperture

Agosto: 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 31 orario 15.30 - 17.30

Progetto Culturale: “NUOVA VITA ALLE OPERE E VECCHIA VITA DI PAESE” un racconto di vita e antiche tradizioni che dal Museo di diffonde per le vie del borgo.

Scopri quello che puoi fare a Bardonecchia visitando il sito www.bardonecchia.it