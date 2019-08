69 famiglie pinerolesi con figli affetti da handicap beneficeranno della donazione di 200 mila euro dall'eredità Ghirardi

La Città di Pinerolo, che ha ricevuto la donazione di euro 200.000 proveniente dall'eredità della Sig.ra Ghiradi Olga - con l’onere di assegnare l’intero importo a favore di famiglie pinerolesi con figli affetti da handicap, autistici, ciechi o disabili - ha individuato i soggetti beneficiari. A fronte di 75 richieste pervenute, sono state accolte 69 domande. Sono state escluse 6 domande, 5 per non possesso di requisiti di accesso e una in quanto riguardante un soggetto non residente.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, si richiedeva:

- residenza a Pinerolo alla data del 9 Maggio 2019;

- certificazione attestante la disabilità del/i figlio/i ai sensi della Legge 104, art. 3, comma 3;

- certificazione attestante la disabilità del/i figlio/i ai sensi della Legge 104 art. 3 comma 1, con specifica diagnosi di autismo.

La valutazione delle istanze è stata effettuata dalla commissione composta da:

- Sindaco: Luca SALVAI

- Assessora alle Politiche Sociali: Lara PEZZANO

- Assistenti Sociali: Patrizia BIOLATO e Mara COMBA

- segretario verbalizzante Animatore Istruttore Mariateresa ALBERTO

La graduatoria, per chi ha presentato la domanda, è visionabile presso l’ufficio politiche sociali del Comune di Pinerolo.

Si ricorda a tutti gli interessati di far pervenire entro il 9 settembre il codice IBAN, intestato al richiedente del beneficio, all’ufficio Politiche Sociali del Comune di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto, n. 1 - orari: lun. ore 10.00 - 13.00, merc. ore 14.30 -17.30, o in alternativa trasmettere il predetto codice IBAN all'indirizzo di posta elettronica pol.sociali@comune.pinerolo.to.it, scrivendo nell'oggetto: "IBAN - Eredità Ghirardi Olga”.

La Cerimonia pubblica in memoria della signora Ghirardi Olga, si terrà il 16 settembre alle ore 18 presso il Salone Cavalieri, in viale Giolitti 7 a Pinerolo, momento in cui ufficialmente saranno attribuiti i benefici.

“Ringraziamo ancora la Signora Ghirardi Olga per il gentile gesto che sicuramente sarà un aiuto per le famiglie interessate, gesto di solidarietà e attenzione al prossimo. Grazie di cuore!”, hanno dichiarato il sindaco Salvai e l'assessora Pezzano.