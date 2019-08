Ad Andora eletta "Miss mamma italiana": sul podio anche una mamma di Carignano

Ad Andora, in provincia di Savona, a pochi giorni dalle Fasi Finali relative alla 26° edizione, che hanno visto trionfare, per la categoria 25 - 45 anni, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2019”, la 42enne padovana Emanuela Bonamin e per la categoria “Gold” dai 46 ai 55 anni, la 47enne romana Sabrina Bruni, sono ripartite in tutta Italia le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2020”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 27° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Nella suggestiva (e gremita) cornice del Molo Thor Heyerdahl ad Andora, organizzato dal Comune di Andora, si è svolta una valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2020”. 16 le mamme partecipanti, che oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli. La giuria, presieduta dal Sindaco di Andora Mauro Demichelis, ha proclamato vincitrice della selezione VALERIA SIMONETTI 35 anni, strumentista di sala operatoria, di Alessandria, sposata da 9 anni con Massimiliano e mamma di Andrea ed Alessio, di 7 e 4 anni. Valeria è una bella e simpatica mamma con gli occhi marroni e i capelli castani, con la passione per il ballo.

La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata a SABRINA CASSINI, 49 anni, impiegata, di Pontedassio (IM), mamma di Enrico, Francesca ed Elena, di 26, 22 e 12 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN”, riservata alle mamme con più di 56 anni, è andata a GINEVRA GRECO, 56 anni, insegnante, di Bordighera (IM), mamma di Samuel di 21 anni.

Queste le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali anno 2020:

◦ “Miss Mamma Italiana Eleganza” LIVIA DECARLI, 27 anni, studentessa, di San Remo (IM), mamma di Alessandro di 7 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Sprint” MONICA RUSSO, 30 anni, casalinga, di Genova, mamma di Lorenzo e Sophie, di 5 e 2 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Radiosa” ELISA DETTORE, 34 anni, assistente alla poltrona, di Genova, mamma di Ginevra di 2 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” JESSICA GARRIDO, 27 anni, hostess, di Alassio (SV), mamma di Melissa di 3 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Fashion” SILVIA ZANICHELLI, 42 anni, impiegata, di Genova, mamma di Elia di 8 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana in Gambe” ALIONA YVANENCO, 30 anni, cameriera, di Finale Ligure (SV), mamma di Leonardo di 6 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Sorriso” MANUELA MALAVASI, 50 anni, project manager, di Carignano (TO), mamma di Greta e Valerio, di 23 e 15 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Solare” MARIA CLAUDIA MILITELLO, 53 anni, cameriera, di Villanova (SV), mamma di Morgan e Blanca;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia” YARA GUBIANI, 54 anni, colf, di Varedo (MB), mamma di Davide di 15 anni.

La serata è stata presentata da PAOLO TETI ideatore e Patron del concorso e dall’andorese STEFANIA MARCONI “Miss Mamma Italiana Glamour 2016”. Ospiti d’onore, la scuola di ballo “ALMA LATINA” del Maestro Marco Viotti, la cantante DANIELA VALLICELLI e le Madrine di “Miss Mamma Italiana”, ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso, le quali sono state protagoniste di un defilé con i capi dell’atelier “Via Roma Moda”.