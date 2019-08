Agenda del verde della Circoscrizione 4, priorità a piazze, giardini e scuole

Priorità alle scuole, prossime alla riapertura: è questo quello che si evince dall'agenda del verde settembrina della Circoscrizione 4. In vista del nuovo anno, dunque, gli studenti dei quartieri San Donato, Campidoglio e Parella potranno godere di erba e aiuole tagliate.



Il programma prevede, per la prima metà del mese, interventi in alcune scuole secondarie (tra cui Via Capelli 68, Via Pacchiotti 80, Corso Svizzera 51 e Via Bianzè 7), primarie (tra cui Corso Montegrappa 81, Via Pacchiotti 102, Corso Svizzera 59-81, Via Talucchi 19 e Via Zumaglia 41) e dell'infanzia (tra cui Via Bellardi 56, Via Carrera 23, Via Pietro Cossa 115/21, Via Valgioie 10 e 72, Via Balme 46, Via Lessona 70, Via Livorno 14, Via Medici 12 e Via Spoleto 5).



Non solo scuole, perché nel giro di alcune settimane sono previsti anche alcuni importanti sfalci del verde pubblico in alcune aree della Circoscrizione particolarmente care ai residenti: nella seconda metà di agosto, infatti, si “rifaranno il look” Largo Cibrario, Piazza Risorgimento, Piazza Umbria, il giardino tra Corso Appio Claudio e Corso Tassoni, il giardino Marie Curie, Piazza Campanella, Piazza Chironi, Piazza Moncenisio, Largo Fabrizi e i giardini Rapisarda; buone notizie anche per quanto riguarda i giardini Paracchi, la cui cura è programmata per la prima metà di settembre e per la prima di ottobre.



Gli interventi proseguiranno nella seconda metà di settembre con Piazza Perotti, il giardino Dispersi sul Fronte Russo, il giardino del “Fungo” di Corso Telesio e il giardino Coggiola.