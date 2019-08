Nella settimana dopo Ferragosto tornano i temporali nel corso del pomeriggio

Tornano i temporali a scandire questa prima settimana dopo Ferragosto, a Torino e provincia. Lo evidenziano le previsioni degli esperti meteo che spiegano come anche se al suolo sarà presente una blanda area di alta pressione, in quota le correnti occidentali a componente più ciclonica favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali soprattutto al pomeriggio per tutta la settimana, anche se per la maggior parte relegata alle zone più settentrionali e quelle alpine. Temperature che rimarranno in linea col periodo.