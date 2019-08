Stresa: Direttori Acquisti e Logistici in equilibrio fra innovazione e sostenibilità

Nell’agenda delle imprese italiane compare l’ecosistema sostenibile della filiera dei fornitori, un progetto, strumento e opportunità di cogliere innovazione, vantaggio che le imprese stanno sviluppando per essere competitive. Tutto è facile a parole, ma quando si tratta di metterlo in atto servono profili specializzati, ibridi e collaborativi. Ne parleranno Executive del Procurement e Supply Management, che hanno attivato tecnologie digitali nel processo produttivo e con i partner di fornitura, al meeting CPO (Chief Procurement Officer) LOUNGE COMMUNITY di ADACI, l'associazione dei direttori acquisti e del supply management, il 26 e 27 settembre 2019 a Stresa.

La CPO Lounge è parte del progetto sviluppato da ADACI insieme al Fucina (Rezzato-Brescia, appena conclusosi), al Magister e ADACI Smart (in calendario a Livorno l’8 novembre 2019), dedicato ai professionisti, al mondo accademico ed imprenditoriale. Il Presidente Nazionale Fabrizio Santini, il Segretario Generale Federica Dallanoce insieme a Laura Echino (Presidente ADACI Sez. Piemonte e Valle d’Aosta) e Paolo Marnoni (Vice Presidente ADACI) riportano il tema guida della CPO LOUNGE di ADACI, che la vera innovazione sta nell’effetto combinato di soluzioni tecnologiche, di approccio, della relazione con il partner: soluzioni legate in un ecosistema.

Nel panel Innovazione sarà presente Luca Manuelli, Chief Digital Officer Ansaldo Energia, Presidente del Cluster “Fabbrica Intelligente” e SVP Quality, IT e Process Improvement che racconterà la sua esperienza con 300 aziende selezionate innovative e l’obiettivo di arrivare a 1000 in pochi anni. L’innovazione tocca tutte le dimensioni dell’azienda e ne discuteranno: aziende leader come Ferplast Spa con il CPO Lorella Danese e Vimercati Spa con il CEO Mauro Pizi, il prof. Massimo Marotta (Università degli Studi di Perugia), Paolo Berionni di LivaNova. Un confronto aperto sull'imprescindibile convergenza di area Procurement e nuove professionalità. Keynote speaker della sessione Innovazione sarà Ivan Ortenzi (Twitter: @IvanOrtenzi), Economista con Master in Open Innovation e Corporate Entrepreneurship presso ESADE, autore del libro «Innovation Manager» edizione Franco Angeli (2018) con la sua più che decennale esperienza di consulente a fianco di molti Chief Innovation Officer. Un approccio all’innovation management che si sintetizza in tre passaggi principali: Accettazione, Adattamento e Adozione.

Secondo Ortenzi la dinamica innovativa coinvolge il Procurement e il suo/a alfiere il CPO (Chief Procurement Officer) in un duplice ruolo come abilitatore e certificatore delle scelte operative. Il procurement diviene sia area di innovazione (Innovation 4 Procurement) sia attività aziendale che integra gli strumenti e le dinamiche dell’innovazione (Procurement 4 Innovation).

Per il programma completo si rimanda al sito dell' ADACI: https://www.adaci.it/27-settembre-stresa-adaci-presenta-cpo-lounge-community-levento-dedicato-a-cpo-direttori-logistici-e-supply-chain-manager/

Come candidarsi al “Procurement and Supply Management Awards 2019”: segui il seguente link https://www.adaci.it/candidati-allexcellence-award-2019/