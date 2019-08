C'è molto da fare e da vedere nel prossimo fine settimana in Val di Susa

VENERDÌ 23 AGOSTO

BARDONECCHIA

Musica e spettacolo

Corus in Fabula

Al Palazzo delle Feste alle ore 21 Scena 1312 – a cura di Estemporanea. Concerto finale Corus in Fabula, con Estemporanea Ensemble.

NOVALESA

Tempo libero

Ancora una volta insieme

Alle 21 nel salone parrocchiale (via Ghetto) serata video "Ancora una volta insieme" di Pietro Rivetti. Proiezione di tre filmati inediti.

SAUZE D'OULX

Tempo libero

I venerdì del CAI

Alle ore 21 nella sala conferenze dell'Ufficio del Turismo (viale Genevris 7) “I venerdì del CAI”. Renato Sibille presenta "Anâ a la chasë" - La caccia al selvatico nella tradizione contadina dell'Alta Valle Susa.

VENERDÌ 23 e SABATO 24 AGOSTO

SAUZE D'OULX

Proposte outdoor

Le gite di Barbara

Le gite di Barbara. Escursioni e gite naturalistiche per adulti. Programma:

venerdì 23 agosto: “Mete Classiche Alta Valle” M.te CHABERTON (Monginevro) dislivello mt.1.300. Ritrovo ATL ore 7,30 – difficoltà EE.

Sabato 24 agosto: dislivello mt. 900 – difficoltà E Il Giro dei CERCES (Val Clarée).

VENERDÌ 23, SABATO 24 e DOMENICA 25 AGOSTO

BUSSOLENO

Tempo libero

Festa patronale dell’Assunta

Festa patronale dell’Assunta. In piazza del mercato luna park.

RUBIANA, ALMESE, AVIGLIANA

Musica e spettacolo

Due Laghi Jazz Festival

Due Laghi Jazz Festival. Artisti e sonorità jazz da tutto il mondo si riuniscono ad Avigliana per esibirsi nelle splendide cornici dei laghi e del centro storico medievale. Non mancano anche gli appuntamenti fuori Avigliana e gli eventi collaterali.

Programma:

venerdì 23 agosto ore 21,30 Piazza della Chiesa – Rubiana

Anteprima “fuori porta” Patrick Artero & Fulvio Albano “Overseas Quintet”.

Sabato 24 agosto ore 21,30 Piazza Martiri della Libertà – Almese

Anteprima “fuori porta” Giampaolo Petrini Big Band.

Domenica 25 agosto ore 21,00 Giardino delle Donne, Piazza Conte Rosso – Avigliana

Il Consorzio Piemonte Jazz presenta: Introducing the Jen France / Kristin Marion & Philippe Martel duo. Presentazione dell’organizzazione educativa Jen France – Jazz Education Network.

SAUZE D'OULX

Incontri letterari

Fiera del libro

6ª fiera del libro a cura della casa editrice Susa Libri. In programma eventi e presentazioni con autori. A partire dalle ore 9.30 nel palatenda nel Parco Giochi Comunale.

SUSA

Enogastronomia e mercati km 0

Paulaner Beer Fest

Paulaner Beer Fest in piazza della Repubblica. Specialità bavaresi, musica, concerti, spettacoli.

Venerdì 23 agosto ore 21:30 tributo a Gigi d'Agostino "Voyager".

Sabato 24 agosto ore 21:30 tributo a Vasco Rossi dei "Vascollection".

Domenica 25 agosto ore 21:30 "Monelli Antonelliani".

Ingresso gratuito.

Eventi sportivi

Memorial Partigiani Stellina

31° Memorial Partigiani Stellina – 14st International U18 Mountain Running Cup. Per l'occasione si svolge anche il Trofeo delle Province per le categorie cadetti/e. Programma:

venerdì 23 agosto

Ore 21 cerimonia di apertura in Piazza San Giusto.

Sabato 24 agosto

Ore 15.30 gare giovanili open

Ore 17.30 partenza gara femminile

Ore 18.15 partenza gara maschile

Ore 21 cerimonia di premiazione e festa finale

Domenica 25 agosto

Commemorazione partigiana Grange Sevine, Messa e cerimonia a Costa Rossa, arrivo tradizionale del Challenge Stellina.

SABATO 24 AGOSTO

BARDONECCHIA

Attività per bambini e famiglie

Baby dance

Baby dance per tutti i bambini dalle 11:30 alle 12:30 in Piazza Medail.

Vocal & body percussion

Nella tensostruttura nel cortile della parrocchia di Sant’Ippolito dalle ore 10:30 Scena 1312 – a cura di Estemporanea “Vocal & body percussion” con spettacolo conclusivo alle ore 17:30. A cura di Tamara Bairo, Lucia Marino e del batterista Sergio Meola con la sua classe di percussionisti. Laboratorio dedicato a tutti i bambini e ragazzi di età compresa tre i 5 e i 14 anni (partecipazione estesa anche alle famiglie). Una giornata dedicata alla scoperta del fantastico mondo delle percussioni e di ciò che si può fare attraverso la voce e il corpo! Pranzo al sacco tutti insieme. Iscrizioni: tel. 3342320012.

Fede e spiritualità

Festa al Thabor

Festa della Cappella del Monte Thabor. Pellegrinaggio Parrocchia di Modane.

Proposte outdoor

Alla scoperta degli alpeggi nella conca di Bardonecchia: alpeggio Clos

Il Comune di Bardonecchia, in collaborazione con la Pro Loco e il supporto degli allevatori locali e delle guide naturalistiche, organizza la visita all'alpeggio Clos – La lavorazione del formaggio come si faceva una volta. Il programma prevede un’escursione che consente di esplorare il territorio, in modo originale in compagnia di accompagnatori naturalistici, dalla mungitura alla lavorazione del formaggio, alla trasformazione dei suoi derivati, per scoprire dal vivo il poco conosciuto mondo degli alpeggi, assaggi dei prodotti caseari.

Programma:

ore 8:30 ritrovo all'ufficio del turismo e trasferimento con mezzi propri.

Ore 11 arrivo in alpeggio e dimostrazione di “come si faceva il formaggio una volta” – piccola degustazione.

Ore 13 pranzo al sacco.

Ore 15 visita della Cappella del Coignet a Les Arnauds.

Ore 16 rientro a Bardonecchia.

Quota di partecipazione € 20,00 a persona, gruppo minimo 10 persone.

Iscrizioni entro giovedì 22 agosto ore 12:30: l’Ufficio del Turismo - tel. 0122.99032 info.bardonecchia@turismotorino.org.

Tempo libero

Falò e goffri

Festeggiamenti in onore di Sant’Ippolito, patrono del capoluogo. La sei giorni si conclude oggi alle ore 21.00 alla Tour d’Amun con lo spettacolare falò sotto le stelle, la distribuzione dei goffres, al suono di buona musica, con tanto di animazione.

Adotta un atleta

In via Medail e Borgo Vecchio alle ore 15 "Adotta un atleta". Manifestazione di fitness funzionale a tappe.

CESANA TORINESE

Tempo libero

Yoga

Good morning yoga. Lezione di yoga e colazione alle ore 9.00 a La Madia. Iscrizione il giorno prima a La Foret.

MONCENISIO

Incontri letterari

Moncenisio: valico, ospizio, paese

Viene presentato alle ore 17 nella sala dell’ecomuseo “Le terre al confine” la nuova guida “ Moncenisio: valico, ospizio, paese” scritta da Patrizia Cancian e tradotta in francese da Paola Comolli.

Si tratta della quinta piccola guida a colori, edita da “Il Graffio” di Borgone, del progetto del progetto “Terra di confine. Percorsi tra storia e arte delle valli di Susa” curato da Piero Del Vecchio e Dario Vota. Dopo l’intervento delle autorità, a introdurre e coordinare la presentazione è Andrea Zonato, presidente della società cooperativa Culturalpe. L’autrice, già docente di Paleografia e Diplomatica all’Università degli Studi di Torino, attraverso una rilettura attenta dei documenti editi e inediti relativi al valico, offre una presentazione essenziale ed efficace del ruolo storico, religioso, economico e sociale che il valico e il suo ospizio ebbero nel corso dei secoli, senza trascurare le vicende connesse al lago artificiale e alle trasformazioni del paesaggio. La guida, che nasce bilingue per cui la prima parte è in italiano e la seconda in francese, vanta la collaborazione dell’ecomuseo “Le terre al confine”, dell’associazione “Amis Mont Cenis” e di Gilbert Pilloud per l’apparato fotografico illustrativo. Per l’occasione la guida è proposta a un prezzo scontato.

SAUZE D'OULX

Attività per bambini e famiglie

Baby dance

Baby dance, animazione musicale per bambini alle ore 17 al Parco Giochi Comunale.

Proposte outdoor

Escursione al Seguret

Attività estive del CAI sottosezione di Sauze d'Oulx con la guida alpina Carlo Gallone. Oggi escursione al M.te SEGURET mt. 2936 dislivello mt. 839 – difficoltà EE.

Prenotazioni ed eventuale noleggio materiale: Massimo Perron, tel. 3408783589.

SESTRIERE

Tempo libero

Festa campagnola

Festa campagnola a Champlas Janvier a cura dalla Pro Loco Sestriere. Ore 14.30 animazione e giochi a sorpresa per grandi e piccini con il Ludobus (corsa nei sacchi, sci d’erba, tiro alla fune, rottura dei sacchetti… & altre diavolerie). Gofri a cura degli amici di Champlas Janvier.

Monumento alla Resistenza

Cerimonia commemorativa nel 75° anniversario della battaglia tra i nazifascisti e la Divisione partigiana autonoma Val Chisone, che operò al comando dell’indimenticato maestro di sci e istruttore sciistico delle truppe alpine Maggiorino Marcellin, medaglia d’argento al valor militare. La cerimonia ricorda anche il 26° anniversario del Comitato e del monumento alla Resistenza che a Sestriere onorano la memoria dei civili vittime delle rappresaglie nazifasciste e dei combattenti della Divisione Val Chisone e delle Brigate partigiane Garibaldi e Giustizia e Libertà. La manifestazione ha il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana, della Città Metropolitana di Torino e dell’ANPI nazionale. Il programma della giornata prevede alle 10:15 il raduno in piazza Fraiteve, con la formazione del corteo che sfila davanti al monumento della Resistenza in piazza Europa.

SUSA

Attività per bambini e famiglie

Viaggio in Oriente

Al castello di Adelaide - Museo Civico (via Impero Romano) alle 16 "Il castello dei bambini": laboratori per bambini dai 3 ai 10 anni. Oggi "Viaggio in Oriente".

Costo € 5.00. Necessaria la prenotazione: tel. 3711607141 - castellosusa@gmail.com – info@assartemide@gmail.com.

SABATO 24 e DOMENICA 25 AGOSTO

BARDONECCHIA

Musica e spettacolo

Porte aperte alla danza

Al Palazzo delle Feste "Porte aperte alla danza". Stage di danza dell’associazione DAM. Fino al 1° settembre. Un vero e proprio campus Immersivo: 8 giorni di studio intenso sui molteplici aspetti dell’arte coreutica.

Attraverso il ritmo serrato delle lezioni, delle prove e nell’organizzazione dello show finale “Bardonecchia” è un'esperienza unica per crescere a livello tecnico e artistico, per confrontarsi ma soprattutto per vivere e condividere le emozioni intense proprie del mondo dello spettacolo, dal palco al “dietro le quinte”.

Con una particolarità… tutto “a porte aperte”.

8 giorni di full immersion nella danza in un vero teatro, 8 giorni sul palco, Gran Gala finale & attestato, altissimo livello tecnico.

Discipline: danza classica, neoclassica, punte&repertorio, danza di carattere, Lab coreografici, Hip Hop, musical, Contemporaneo, Bèjart, Espressione.

Tempo libero

Artisti a Rochemolles

In frazione Rochemolles "Artisti a Rochemolles" e passeggiata enogastronomica. Programma:

sabato 24 agosto

Mostra mercato dei produttori locali della conca di Bardonecchia, esibizioni di artisti e scultori per le vie del borgo. La giornata è rallegrata dalla musica di Lou Viage e African Road.

Ore 15 merenda con goffre.

Ore 16 conferenza sul lupo a cura del Guardia Parco Luca Giunti.

Domenica 25 agosto

Mostra mercato dei produttori locali della conca di Bardonecchia, esibizioni di artisti e scultori per le vie del borgo. La giornata è rallegrata dalla musica di Lou Viage e African Road.

Ore 10:30 inizio distribuzione pass all’ingresso della frazione di Rochemolles (ponte principale).

Ore 11:30 Messa nella Chiesa Parrocchiale di S. Pietro Apostolo.

Ore 12:30 inizio percorso enogastronomico. 6 gustosissime tappe lungo le suggestive vie di Rochemolles.

Ore 15:30 merenda con goffre.

Creatività e arte in mostra: a Lo Chatè “Racconti sospesi” in ricordo di Marco Ghirardi e “Natura all’uncinetto” di Daniela Dorato; a Laz Archiva (Vecchio Comune) “Le opere di Franca Guidetti”; al Museo Etnografico “Ali e dintorni” di Laura Verdoia; allo Chalet della Guida “Realtà e fantasia nella Valle di Rochemolles” di Guido Alimento.

Dimostrazione e didattica con i rapaci della montagna: poiana, barbagianni, gufo.

Costo € 20,00 adulti, € 13,00 bambini under 10.

prenotazioni: ufficio del turismo, tel. 012299032 -info.bardonecchia@turismotorino.org; associazione Vivi Rochemolles, tel. 0122999670 - ass.vivirochemolles@gmail.com.

CESANA TORINESE

Tempo libero

Festa alla cappella degli Alpini

Festa alla cappella degli Alpini. Sabato pomeriggio sfilata della Fanfara per le vie del paese. Domenica mattina visita al cimitero, sfilata sino alla Cappella "Madonna delle Nevi" in località Massarello con l'accompagnamento della Fanfara, Messa, distribuzione del pane benedetto, pranzo alpino e nel pomeriggio canti e balli.

EXILLES

Tempo libero

Estate al Forte

Per la quinta estate consecutiva, il Forte di Exilles diventa teatro di un ricco calendario di appuntamenti, per grandi e piccoli, che riempie di musica, arte e letteratura uno dei simboli storici del Piemonte. Programma:

Esplorando il Forte è il ciclo di visite per scoprire le bellezze del Forte di Exilles. Il 24 agosto alle ore 21 si tengono le visite notturne a cura di associazione Amici del Forte di Exilles.

Luglio 1747. Voci, volti e storie. Il gigante di pietra si racconta è, invece, la rievocazione che porta indietro dal 1600 alla Prima Guerra Mondiale, anche grazie all’allestimento di tableaux vivants in cui incontrare personaggi di epoche storiche diverse. È domenica 25 agosto, dalle ore 10.30 alle 17 a cura di Coordinamento rievocazioni storiche 1600-1700.

NOVALESA

Mostre

Le torniture 'bizzarre' della scuola di intaglio di Meana

Alla Casa degli Affreschi (via Maestra) è allestita la mostra "Le torniture 'bizzarre' della scuola di intaglio di Meana". Orari di visita: 10-12 e 15-18.

OULX

Proposte outdoor

Refuge du Viso - Buco di Viso - Punta Udine

Escursioni con la guida alpina Alberto Re. Refuge du Viso - Buco di Viso - Punta Udine. Prenotazioni: tel. 0122832369 - iat@comune.oulx.to.it.

DOMENICA 25 AGOSTO

ALMESE

Visite guidate al patrimonio culturale

Visite alla villa romana

Dalle 16 alle19 visite guidate alla villa romana (borgata Grange di Rivera) condotte da un archeologo col supporto dei volontari dell’associazione Ar.c.A. Prenotazioni: tel. 3420601365 – arca.almese@gmail.com.

AVIGLIANA

Visite guidate al patrimonio culturale

Visite archeologiche al castello

Archeologia, storia e un paesaggio mozzafiato! Sono solo alcune delle cose che vi aspettano al Castello Medievale di Avigliana nel I ciclo di visite accompagnate gratuite condotte dagli archeologi, con il supporto dei Volontari di A3 - Associazione Archeologia Aviglianese. Con la competenza dell’Archeologo e l’entusiasmo dei Volontari “viaggerete” immaginando l’aspetto e la vita quotidiana nelle sale del castello, gli usi, le abitudini e i mestieri dei Burgenses, Cavalieri, Nobili e Mercanti dell’Avigliana medievale. Appuntamenti alle ore 10:00-11:30-13:00.

BARDONECCHIA

Corsi e laboratori

Seminario teatrale estivo

Al Villaggio Olimpico seminario teatrale estivo della scuola di teatro Accademia dei Folli, un vero e proprio campus rivolto ai ragazzi dai 10 anni (dal 25 al 31 agosto) e agli adulti (dall’1 al 6 settembre) creato per favorire l'aggregazione e al tempo stesso un lavoro divertente, concentrato e approfondito sulla messa in scena.

Un'occasione per trascorrere una vacanza-studio diversa sotto la guida di insegnanti qualificati con anni di esperienza nella didattica teatrale. Non sono richieste esperienze precedenti. Le lezioni, tempo permettendo, sono tenute all'aria aperta, immersi nella natura. In programma, inoltre, giochi, escursioni, cineforum e attività ricreative.

Iscrizioni: Accademia dei Folli, segreteriascuola@accademiadeifolli.com - tel. 0110740274.







Musica e spettacolo

Banda Musicale di Giaglione

Da Piazza Statuto alla Parrocchia Sant’Ippolito, alle ore 10:30, sfilata della Banda Musicale di Giaglione e concerto finale alla Parrocchia.

CESANA TORINESE

Proposte outdoor

Meditazione: l’energia dell'acqua

Meditazione: l’energia dell'acqua. Escursione con guida naturalistica e insegnante di meditazione.

CONDOVE

Tempo libero

Estate in montagna

Estate in montagna. A Vaccherezza commemorazione ANPI. In borgata Poisatto festa di Sant'Agostino.

OULX

Tempo libero

Festa di fine estate

Dalle 10 alle 18:30 festa di fine estate in borgata Vazon. Mercatino dell'artigianato, birra artigianale, goffre, prodotti tipici, gelato al miele...

SANT'ANTONINO DI SUSA

Attività per bambini e famiglie

Capanne nel bosco

Dalle 11 "Capanne nel bosco". Un gioco a “squadre” per bambini e ragazzi di tutte le età che si cimentano nella “costruzione” di una capanna nel prato-bosco utilizzando gli elementi naturali e i materiali forniti da Anche Ancora. Un tesoro da rubare e proteggere, “vite” da prendere e mantenere, scappatoie, formule segrete... Ritrovo alle 10.30 al Chiosco nei pressi del quale si svolge l'attività (al prezzo di 8 euro) fino al pomeriggio. Pausa pranzo con pranzo al sacco da casa o con i prodotti tipici locali.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 23 agosto: ancheancora@gmail.com - tel. 3402865682.

SAUZE D'OULX

Enogastronomia e mercati km 0

Un gofro per aiutateci ad aiutarvi

“Un gofro per aiutateci ad aiutarvi” organizzato dalla Pubblica Assistenza di Sauze d’Oulx al Parco Giochi Comunale.

Eventi sportivi

Remise en forme

Remise en forme e 8ª edizione dello stage di thaiboxe e kick boxing con functional movement coordinato dal pluricampione mondiale Carlo Barbuto. Stage aperto a tutti/e anche principianti. Prenotazioni: Andrea, tel. 3385720661 - info@casevacanzaperron.it. Fino al 31 agosto.

SESTRIERE

Proposte outdoor

Alla scoperta dei sentieri della Via Lattea

“Alla scoperta dei sentieri della Via Lattea”. Lo Sci Club Pinerolese orgnaizza, con il patrocinio del Comune di Sestriere, una passeggiata libera a tutti, iscrizioni gratuita, accompagnati dalle Guide Alpine della sezione di Sestriere. La passeggiata costeggia Sestriere attraverso il sentiero Gelindo Bordin e i sentieri di Monterotta con un percorso semplice di 13.3 km, adatto a tutti, con dislivello in salita max di 250 metri. Ecco il programma: ore 9.30 ritrovo alla Scuola Nazionale di Sci di Sestriere (Piazzale Kandahar); ore 10 partenza in direzione Lago Losetta e sentiero intitolato a Gelindo Bordin; ore 13 pranzo al sacco; ore 14.30 discesa in località Monterotta con arrivo a Sestriere alle 16.30.

Iscrizioni gratuite entro sabato 24 agosto ore 12: Consorzio Turistico Via Lattea - Via Pinerolo, 19 - Sestriere; Fassi Computer s.n.c. - Via Pinerolo, 65 - Cavour; www.sciclubpinerolese.it.

In caso di cattivo tempo l’evento è annullato.

