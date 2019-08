L'Amour Toujours, compie vent'anni l'album-leggenda di Gigi d’Agostino

Vent’anni e non sentirli: un modo di dire, mai valido come in questo caso. L’Amour Toujours - l’album che ha fatto la storia della musica dance italiana, europea e mondiale - festeggia oggi i 20 anni.

Era infatti il 21 agosto del 1999 quando Gigi Dag pubblicava questo doppio disco, che lanciò il deejay di Torino nell’olimpo dell’elettronica. Un artista che ancora oggi riempie club e discoteche in Italia e in Europa.

Tra le 23 tracce spiccano alcuni dei brani più amati e ballati di sempre, il cui strepitoso successo non accenna a fermarsi: "La Passion", "Bla Bla Bla", "The Riddle", "Elisir", "Another Way". E, su tutte, ovviamente c'è la canzone che dà il titolo all’album e che tutti almeno una volta nella vita abbiamo ballato (schiacciate play nel video qui sotto: vi basteranno pochi secondi per riconoscerla).

Un inno, che abbraccia, emoziona e unisce le generazioni; perché, come dice lo stesso Gigi "Dag" D'Agostino, "L'Amour Toujours non è semplicemente una canzone; è un modo di essere".