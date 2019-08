A Torino per conoscere il Barocco: al via la prima summer school per giovani studiosi

Una settimana per "Ripensare il Barocco" dal 2 al 7 settembre a Torino, insieme a studiosi provenienti da tutta Europa: è l'invito lanciato dalla Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo.

20 i partecipanti selezionati fra le 80 candidature pervenute per questa prima Summer School.

L'intenso programma prevede giornate alla Vigna di Madama Reale, al Castello del Valentino nonché nella sede della Fondazione 1563, in Piazza Bernini. Docenti e partecipanti si confronteranno sui metodi della ricerca storica e sull'aggiornamento dei percorsi di formazione delle humanities. Una giornata verrà dedicata in particolare ai nuovi strumenti digitali della ricerca.

Per i partecipanti alla Summer School visite con curatori e conservatori alle eccellenze barocche del territorio, nonché una relazione sul Programma di ricerca "Antico e Moderno. Roma, Torino, Parigi 1680-1750" promosso dalla Fondazione 1563.

Verrà rilasciato un certificato di partecipazione mentre gli esiti dei lavori potranno confluire in una pubblicazione elettronica.

La partecipazione alla Summer School è riservata a studiosi di ambito storico, storico-artistico, architettonico e letterario con meno di 40 anni e in possesso di Dottorato, specializzazione, master di secondo livello o iscrizione al secondo anno degli stessi corsi.

Informazioni: www.fondazione1563.it - info@fondazione1563.it