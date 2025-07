Torna il bando “Bruno Caccia”: legalità e cultura nei quartieri più fragili

Torna per la terza edizione il bando “Bruno Caccia - promozione della legalità”, un’iniziativa significativa per Torino che mira a rafforzare il senso civico e il rispetto delle regole nei quartieri più complessi della città. Lanciato dalla Fondazione per la Cultura Torino, in collaborazione con la Città di Torino, il progetto si propone di intervenire in contesti dove la legalità è spesso percepita come assente, e dove la cittadinanza manifesta un crescente senso di insicurezza.

Ad aggiudicarsi questa edizione è l’associazione Teatro Orfeo, che guiderà le attività in sei aree urbane note per criticità sociali e fenomeni di microcriminalità: piazza Bengasi, portici di Via Nizza, giardini Maiocco (Circoscrizione 2), San Salvario (C.so Vittorio, Via Nizza, Via Baretti, Via Belfiore, Via Goito), piazza Galimberti ed ex-Moi.

L’obiettivo è chiaro: restituire dignità ai luoghi e riportare il presidio delle istituzioni attraverso il teatro, la cultura e attività inclusive rivolte a tutte le fasce della popolazione, con un’attenzione particolare ai giovani.

“Un progetto importante - commenta Massimiliano Miano, presidente della Circoscrizione 8 -, perché porta concretamente la legalità là dove serve, dove i cittadini percepiscono una distanza crescente tra loro e le istituzioni”.

I risultati delle attività verranno condivisi con la cittadinanza durante le Giornate della Legalità, in programma dal 2 al 5 ottobre 2025, momento simbolico e collettivo per restituire voce ai quartieri e promuovere una cultura basata sul rispetto delle regole, sull’inclusione e sulla partecipazione.