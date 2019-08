Da domani a Bardonecchia appuntamento con "Porte aperte alla danza"

Si svolge a Bardonecchia da domani, sabato 24, al 31 agosto la X edizione de “Porte aperte alla danza”, Campus intensivo dedicato ai molteplici aspetti dell’arte coreutica, organizzato da DAM, Danza Arte Movimento, Teatro Nuovo Torino, in collaborazione con alcune strutture ricettive locali ed il patrocinio del Comune di Bardonecchia.

Otto giorni di full immersion ad altissimo livello tecnico articolato in lezioni di danza classica, neoclassica, punte e repertorio, danza di carattere e in alcuni laboratori coreografici di hip hop, musical, contemporaneo ed espressione tenuto dai docenti del DAM Danza Arte e Movimento Teatro Nuovo Torino, affiancati da maestri e coreografi di fama internazionale, provenienti dalle compagnie e dalle accademie di danza più prestigiose per dare agli stagisti la possibilità di apprendere e sperimentare tecniche nuove e stili diversi: Daniela Chianini – Dam Direzione Artistica – Membro Del Consiglio Internazionale Della Danza, Silvia Hrdlicka – Dam di Torino, Castellanos Rodolfo – Institut Del Teatre De Barcelona, Longo Valerio – Aterballetto, Scherani Nadia – Musical Lab, Evangelista Giulio – Amici, Tartaglione Simona – Béjart Ballet, Murdocco Angelo – Béjart Ballet e Collimato Lucrezia – Rai Ragazzi.

Il Summer Dance Camp 2019, tutto esaurito da luglio, che coinvolgerà 200 stagisti, dai 6 ai 18 anni, provenienti da Torino, Milano, Pescara, Roma, Bari e dalla vicina Francia si concluderà sabato 31 agosto al Palazzo delle Feste con il Gran Galà Finale, che quest’anno verrà articolato in due spettacoli: alle ore 17.30 saliranno sul palco i più piccoli dai 7 ai 10 anni e alle ore 20,30, i più grandi.

“Siamo ovviamente contenti ed entusiasti per aver raggiunto da tempo il tutto esaurito – sostiene l’organizzatrice dello stage- e nel contempo siamo orgogliosi che nel corso degli anni lo stage si sia rinnovato e abbia attirato un numero sempre maggiore di persone. Rispetto alle passate edizioni abbiamo apportato mote innovazioni per garantire ai giovani danzatori una settimana di studio proficuo, interessante e nello stesso tempo divertente".

"Dieci anni sono un bel traguardo e mi fa molto piacere constatare come i bambini del 2010 oggi siano giovani promesse pronte a spiccare il volo nel mondo e tra queste abbiamo, proprio nato e cresciuto a Bardonecchia, Eugenio Perron”.