Suk a Borgo Dora, comitati ed associazioni scrivono al Prefetto e Appendino

Lettera delle Associazioni e comitati riuniti di Porta Palazzo, delle associazioni Commercianti Balon, Cortile del Maglio e residenti al prefetto di Torino Claudio Palomba e alla sindaca Chiara Appendino per denunciare la presenza di venditori abusivi a Canale Molassi e San Pietro in Vincoli.

Gli scriventi, nella missiva, sottolineano come nonostante la giunta Appendino abbia deliberato lo spostamento del suk da Borgo Dora a via Carcano, sinora nulla sia stato fatto. Associazioni e residenti spiegano poi che, dopo aver fatto numerose segnalazioni rimaste inascoltate, nel “parcheggio di San Pietro in Vincoli, dopo i camper, sono comparse anche le tende. E’ una questione di ordine pubblico”.

“I negozi circostanti – aggiungono – stanno subendo questa situazione”, ed il timore è che debbano chiudere”.