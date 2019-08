Vanchiglietta, installati i copri-cestino “anti-corvo”

Buone notizie per i residenti di Vanchiglietta: sono stati installati,infatti, i nuovi copri-cestino dei rifiuti “anti-corvo” di Amiat. L'intervento è stato effettuato, per il momento, solamente in via Pallanza e in via Oslavia.

Ad annunciare la novità è stato il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, il quale ha assicurato una copertura più diffusa: “Negli scorsi mesi – dichiara - abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini sull'abitudine dei corvi di fare "la spesa" nei cestini. Per questo motivo ecco i nuovi copri cestini anti-corvo di Amiat in via Pallanza/Oslavia".

"Nelle prossime settimane ne verranno collocati altri” conclude Deri.