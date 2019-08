Si fanno pagare per fare espatriare connazionali in Spagna: nei guai 2 pakistani

Martedì notte la Polizia Stradale, durante un posto di controllo alla barriera autostradale di Bruere, ha intimato l’alt ad un’autovettura Audi A3 con targa spagnola.

Nell’auto - oltre al conducente di 37 anni di nazionalità pakistana ed a un suo connazionale di 38enne, entrambi regolari - erano presenti altri 5 cittadini pakistani. Questi ultimi, in buone condizioni di salute, si trovavano a bordo del veicolo in seguito all’accordo fra loro e i primi due per il trasporto fino alla Spagna, dietro il pagamento di 500 € ciascuno. Il gruppo si era mosso da Milano. L’autovettura utilizzata per il viaggio transnazionale, tra l’altro non idonea poiché i trasportati erano in sovrannumero rispetto ai posti ordinari del veicolo, è stata sottoposta a sequestro.

I due cittadini pakistani che hanno organizzato il viaggio, sono stati arrestati per favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina.