Gli appuntamenti della Fondazione Torino Musei

31 AGOSTO 31 agosto ore 16.00 APPUNTAMENTO CON L’ARTE Palazzo Madama - visita guidata al museo L’architettura di Palazzo Madama si presenta agli occhi dei visitatori attraverso un accostamento evidente di anime diverse: ai resti dell'epoca romana si aggiungono le tracce delle trasformazioni realizzate in epoca medievale e barocca. L’appuntamento in museo si trasforma in un viaggio esplorativo dell’edificio che prende avvio dal giardino del Castello, ricostruito sulla base di fonti antiche, oggi angolo fuori dal tempo ricco di specie di piante e fiori diversi. Da qui si possono osservare le alte mura di Palazzo Madama, scandite da bifore e torrioni angolari, casa di rondoni che ogni anno tornano puntuali a ravvivarlo. I nostri passi riprendono il percorso attraverso le scale della torre panoramica per un punto di vista unico sulla città e si concludono tra decorazioni, intagli e dorature degli Appartamenti Reali fino al luminoso scalone realizzato dall’architetto Filippo Juvarra. Costo: € 5 per visita guidata + biglietto di ingresso al museo (ingresso gratuito per i possessori di Abbonamento Musei e possessori Torino Piemonte Card) Prenotazione consigliata: t. 0115211788; prenotazioniftm@arteintorino.com 31 agosto ore 16.00 ALLA SCOPERTA DELLA GAM Dalla storia del museo alle sue collezioni permanenti GAM - visita guidata alle collezioni - ogni e primo martedì del mese Partendo da una breve storia sull’origine del museo, attraverso le vicende progettuali che hanno coinvolto l’attuale sede espositiva realizzata dai giovani architetti Carlo Bassi e Goffredo Boschetti, inaugurata nel 1959, fino ad arrivare agli allestimenti all’interno. Il percorso prosegue con la collezione del Novecento, dove si possono ammirare opere di Morandi, Casorati e De Pisis, con testimonianze delle Avanguardie Storiche Internazionali, tra cui opere di Paul Klee e Picabia fino ad arrivare alle sperimentazioni dell’Arte Povera con i lavori di Boetti, Anselmo, Penone e Pistoletto. La visita si concluderà con il nuovo allestimento Pittura, Spazio, Scultura; Collezioni del Contemporaneo, e con lo spazio Wunderkammer dove attualmente è esposta la mostra: "Nella Marchesini. Opere dal 1920 al 1953" Il percorso parte dagli oggetti d’arte della Cina antica, caratterizzati da vasellame neolitico, bronzi rituali, lacche e terrecotte – databili dal Periodo Neolitico al X secolo d.C. per proseguire nella suggestiva galleria dedicata al Giappone, che presenta statue lignee di ispirazione buddhista, eccezionali paraventi, armature dei samurai e dipinti su rotolo verticale e xilografie policrome note come ukiyo-e, ‘immagini del mondo fluttuante’. 1 SETTEMBRE 1 settembre ore 16.00 VIAGGIO VERSO L'ASTRO D'ARGENTO Palazzo Madama – visita guidata alla mostra Dalla Terra alla Luna Sono passati cinquant'anni dallo sbarco sulla Luna e per celebrare l'astro d'argento Palazzo Madama propone un "nuovo viaggio" attraverso la mostra a cura di Luca Beatrice e Marco Bazzini. La visita guidata permette di ripercorrere il fascino verso la Luna a partire dall'Ottocento, periodo in cui l'allunaggio continuava a essere una chimera. Lo sguardo melanconico e sognante dei pittori romantici è percepibile nel tema del chiaro di luna sviluppato nelle opere di De Gubernatis e Bagetti, mentre nel Novecento primeggiano le atmosfere fiabesche di Marc Chagall o la metafisica rigorosa di Felice Casorati; si giunge infine a una vera e propria ossessione nell’immaginare qualcosa di infinitamente lontano, come Concetto spaziale di Lucio Fontana e Superfici lunari di Giulio Turcato. Il percorso termina con l’analisi delle opere di Yves Klein, del pittore simbolista Karl Wilhelm Diefenbach e dell'artista concettuale belga Paul Van Hoeydonck, la cui opera "Fallen astronaut" fu portata sulla Luna e lì lasciata dalla missione Apollo 15. Presenti in mostra anche alcune immagini della Nasa e oggetti di design degli anni ’60 di autori come Vico Magistretti, Achille Castiglioni, Piero Fornasetti. Costo: € 6,50 + biglietto di ingresso al museo (ingresso gratuito per i possessori di Abbonamento Musei e possessori Torino Piemonte Card) Info e prenotazioni: 011.52.11.788 - prenotazioniftm@arteintorino.com 1 settembre ore 17 IL SUONO DELL’ACQUA Vibrazione, effetti e meditazione a cura di Simone Campa e Fabrizio Vespa MAO - Finissage della mostra Goccia a goccia dal cielo cade la vita. Acqua, Islam e Arte Ingresso libero fino a esaurimento posti Il MAO festeggia l'ultimo giorno di apertura della mostra Goccia a goccia dal cielo cade la vita. Acqua, Islam e Arte con un incontro di meditazione sonora. Con l’introduzione del giornalista e critico musicale Fabrizio Vespa e sotto la guida di Simone Campa, musicista polistrumentista, sound therapist e direttore della Peter Hess® Academy Italy, a conclusione della mostra “Goccia a goccia dal cielo cade la vita. Acqua, Islam e Arte” si darà vita a un incontro di meditazione sonora, diviso in due parti, una di introduzione e l’altra più dimostrativa: il pubblico sarà guidato attraverso un’esperienza sensoriale che lo porterà a sintonizzare il proprio ascolto, acustico e corporeo, sulla vibrazione e sui suoni dell'acqua. La sessione di meditazione confluirà in una vera e propria Immersione Sonora: in uno stato meditativo, la percettività uditiva e quella sensoriale diventano capaci di cogliere ogni sfumatura sonora, stimolata da strumenti che inducono uno stato di quiete ed attenzione. Partendo dalle vibrazioni armoniche pure delle campane tibetane (himalayan bowl) e dei gong birmani, passando dai suoni evocativi del palo de pluvia realizzato con il cactus Capado e degli ocean drum dell’India, dei sonagli del mare delle Mauritius e delle water drum africane, zucche intonate in base all’acqua versata al loro interno, per poi scorrere verso l'ascolto di effetti sonori che ripropongono l'acqua in sue diverse manifestazioni. Dalla pioggia all'acqua di un ruscello, dalle onde del mare alla risacca, dalla goccia ritmica alla cascata. L'ascolto stesso del travaso di acqua, in diversi recipienti e vasi, veniva considerato curativo salutare in pratiche di terapia sonora anticamente realizzate in medio oriente. La sessione si concluderà con il primo suono che ascoltiamo quando, ancora immersi nel liquido amniotico, per nove mesi siamo sintonizzati su una pulsazione costante: il battito cardiaco. Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili 1 settembre ore 17 GOCCIA A GOCCIA DAL CIELO CADE LA VITA. ACQUA, ISLAM E ARTE. MAO - Visita guidata alla mostra La visita guidata alla mostra permette di illustrare, attraverso i numerosi prestiti concessi da importanti istituzioni europee ed extraeuropee, l’antico e intimo rapporto tra l’acqua e il mondo islamico. Elemento primigenio l’acqua evoca in numerose civiltà la maternità, la pulizia, la purità, la sensualità, la nascita e morte ma nell’Islam tali idee hanno trovato un senso di maggior profondità, facendo di essa uno dei cardini della vita umana. Il percorso toccherà diversi temi a partire dal rapporto tra acqua e religione: la parola del Corano, il pellegrinaggio, la preghiera e purificazione. Sarà affrontato il tema dell’hammam e del bagno come luogo di purificazione e aggregazione per proseguire con l’importanza dell’utilizzo dell’acqua nelle quotidianità, all’interno di case e palazzi, toccando il tema degli approvvigionamenti attraverso gli acquedotti e delle canalizzazioni siriane, i giardini di Spagna e i bagni di Istanbul. Infine ci soffermeremo sull’eredità islamica nel mondo europeo, dal cinquecento fino al gusto orientalista dell’ottocento. Grazie ad un allestimento capace di immergere i visitatori in un paesaggio di armonie sonore e visive saranno illustrati diversi manufatti legati al tema e all’uso dell’acqua, suddivisi per sezioni tematiche. Tra le opere esposte bocche di fontane siriane, una brocca iznik del XV secolo, tappeti che ricoprono un arco temporale che va dal XVI al XIX secolo, una coppa di vetro iraniana del IX-X secolo, uno spargiprofumo del XII secolo proveniente dall’India e numerosi manoscritti. La visita si concluderà con il nuovo allestimento Pittura, Spazio, Scultura; Collezioni del Contemporaneo, e con lo spazio Wunderkammer. MERCOLEDI 4 SETTEMBRE Mercoledì 4 settembre ore 16.00 APPUNTAMENTO CON L'ARTE Palazzo Madama - visita guidata al museo L'architettura di Palazzo Madama si presenta agli occhi dei visitatori attraverso un accostamento evidente di anime diverse: ai resti dell'epoca romana si aggiungono le tracce delle trasformazioni realizzate in epoca medievale e barocca. L'appuntamento in museo si trasforma in un viaggio esplorativo dell'edificio che prende avvio dal giardino del Castello, ricostruito sulla base di fonti antiche, oggi angolo fuori dal tempo ricco di specie di piante e fiori diversi. Da qui si possono osservare le alte mura di Palazzo Madama, scandite da bifore e torrioni angolari, casa di rondoni che ogni anno tornano puntuali a ravvivarlo. I nostri passi riprendono il percorso attraverso le scale della torre panoramica per un punto di vista unico sulla città e si concludono tra decorazioni, intagli e dorature degli Appartamenti Reali fino al luminoso scalone realizzato dall'architetto Filippo Juvarra. GIOVEDI 5 SETTEMBRE ore 17.30 OLTRAGGIO ALLA STORIA. LA DISTRUZIONE DEL PATRIMONIO DEL VICINO E MEDIO ORIENTE Palazzo Madama – conferenza di Vito Messina, professore associato di Archeologia e Storia dell'Arte iranica all'Università di Torino In occasione della mostra Notre-Dame de Paris. Sculture gotiche dalla grande cattedrale, Palazzo Madama propone giovedì 5 settembre alle ore 17.30 la conferenza di Vito Messina Oltraggio alla storia. La distruzione del Patrimonio del Vicino e Medio Oriente. Le tragiche notizie delle recenti distruzioni di monumenti ed edifici emblematici della cultura di tanti Paesi del Vicino e Medio Oriente sono purtroppo ancora ben presenti nella nostra memoria collettiva. È un lungo elenco di devastazioni, che prende il via decenni or sono, ma riemerge in modo eclatante alla cronaca nel gennaio del 2015 con la demolizione mediante esplosivi della tomba del profeta Giona, a Mosul, presso le mura della città assira di Ninive, in Iraq, e delle due statue leonine alle porte di Raqqa, in Siria. Continua con la distruzione diffusa delle opere esposte nel museo archeologico di Mosul, divulgate su video grazie ai social media, molte delle quali provenienti dalle rovine della città partica di Hatra. Sempre nel 2015 bulldozer vengono usati sul sito archeologico dell'antica città assira di Nimrud, nel nord dell'Iraq, cui segue l'abbattimento delle colonne del tempio di Bel a Palmira, in Siria, alle quali vengono legati coloro ritenuti nemici dell'autoproclamato Califfato. Un oltraggio alla storia che ha coinvolto anche molte moschee e santuari, come i mausolei e i monumenti islamici sufi a Timbuctù, in Mali, e la sistematica distruzione di tutte le chiese cristiane nei territori controllati dallo Stato Islamico, tra cui le chiese di culto Assiriano. Fatte saltare con gli esplosivi anche la presunta tomba del profeta Daniele, quella del profeta Jirjis e il santuario dell'Imam Awn al-Din. Sotto la furia distruttrice del Califfato sono caduti anche i luoghi santi sciiti e sunniti, come il mausoleo sufi di Ahmed al-Rifai, la cosiddetta Tomba della Fanciulla (Qabr al-Bint) a Mosul e i santuari sufi vicino a Tripoli, in Libia. Episodi simili accadono in Siria e in Iraq, dove nel 2016 viene abbattuto il monastero di Sant'Elia a Mosul. Nel 2017 l'Isis colpisce anche il teatro romano di Palmira, spesso usato per esecuzioni sommarie. Da questi tragici accadimenti, solo in parte elencati, trae spunto una riflessione nel tentativo di comprendere quali siano state le cause di tale accanimento contro la storia (passata e recente) e, in fondo, contro l'Umanità.