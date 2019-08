Circolare, ciclico: Crag Gallery ospita il talento del giovane Chen Li

Il complesso dei lavori in mostra nasce come frutto di una visione semiotica e curatoriale portata avanti grazie alla sinergia tra artista, gallerista ed il giovane curatore Giorgio Bena.

In Circolare, Ciclico la forma archetipica del cerchio, scelta come formato delle opere, è declinata in alcuni dei suoi significati più universali come emblema cosmologico e simbolo della ciclicità del tempo: attraverso le mutazioni cromatiche dei colori acrilici sulle tele, Chen Li dà vita ad un microcosmo che ricostruisce la ciclicità della luce solare nel corso di una giornata, dialogando organicamente con la componente fitomorfa dei soggetti che le sono cari.