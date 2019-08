"L'altalena rossa", Mariacristina Gribaudi ospite ad Usseglio

Evento culturale in agenda per venerdì 30 agosto alle 21 ad Usseglio. Presso il pittoresco ed antico Complesso Parrocchiale si terrà la presentazione del volume "L'Altalena Rossa" di Mariacristina Gribaudi.



Il libro racconta la storia personale e imprenditoriale dell’autrice, una donna brillante e virtuosa che a lato del suo impegno nella società Keyline di cui è amministratrice, ha saputo anche valorizzare in modo straordinario il patrimonio culturale della sua amatissima Venezia. E non è un caso la sua presenza in Piemonte dal momento che, pur veneta d’adozione, la nostra scrittrice nacque e si formò a Torino.



E proprio ad Usseglio trascorse, da bimba, le sue vacanze estive, nella casa dove si trovava l’altalena rossa che dà il titolo al libro. Una serata speciale voluta ed organizzata dall’ Anello Forte di Usseglio e dai Caffè Culturali Viù. Ad intervistare Gribaudi ci saranno il vicesindaco di Viù Alberto Guerci ed il divulgatore e scrittore Alessandro Mella. Aprirà l’evento Luisa Cibrario presidente dell’Anello Forte. Una bella serata nel cuore delle Valli di Lanzo per portare cultura e letteratura nelle nostre montagne.