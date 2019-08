L’impresa di Silvano Degiovanni: scalare i 3.500 metri del Rocciamelone a dorso della sua mula "Pioggia"

Un’impresa non fine a sé stessa quella del 55enne fabbro di San Damiano Macra con la passione per la montagna, che punta a questo particolarissimo primato personale per la promozione di un progetto finalizzato alla valorizzazione turistica delle vallate cuneesi: la creazione di una "ippovia" che, attraversando le vallate cuneesi, colleghi la stessa Val Susa alla Liguria.

"L’idea – spiega il sindaco di Casteldelfino Alberto Anello, amico di Degiovanni e figura da sempre impegnata nella promozione della montagna cuneese – è quella di ispirarsi ai percorsi della Via del Sale per realizzare un percorso attrezzato con tanto di stazioni di sosta e servizi dedicati, rivolto agli amanti del trekking e delle escursioni, a cavallo, ma anche a piedi o in mountain bike. Di quel turismo all’aria aperta, insomma, oggi ricercato da un numero sempre maggiore di turisti, in special mondo stranieri. Un 'intervalliva' – prosegue l’amministratore – che metta in collegamento le montagne torinesi con quelli cuneesi e la riviera ligure, sull’esempio di quanto già sperimentato con successo dai nostri cugini francesi, con un’analoga via da oltre 300 km".