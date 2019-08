Orti, giochi per bimbi, area cani e spazi relax in largo Orbassano: nasce il parco urbano della Clessidra

Al via nei prossimi mesi i lavori di riqualificazione per il parco urbano della Clessidra. Questa mattina la giunta ha approvato, su proposta dell’assessore Maria Lapietra, il progetto esecutivo per il recupero dello spazio verde racchiuso tra largo Orbassano, via Tirreno e i corsi De Nicola e Turati.

In quell’area saranno realizzati percorsi sportivi attrezzati e pedonali con zone relax munite di panche e tavoli e spazi gioco per bambini e adolescenti, installati gazebo con vasche pensili, messi a dimora alberi da frutto, delimitate zone da adibire a orto, oltre alla costruzione di una nuova area cani.

Nel progetto di riqualificazione dell’ampio prato nella Circoscrizione 1 erano stati attivamente coinvolti i cittadini, attraverso il Bilancio partecipativo.

La maggioranza dei circa 1200 torinesi che espressero una preferenza tra le due soluzioni giunte alla fase finale (il 65,6% dei voti), optò per la Clessidra "verde”, immaginando l’area come un parco urbano adatto a diversi tipi di fruizione.

I lavori inizieranno nei prossimi mesi.