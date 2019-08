Barriera di Milano, due rapine a poche ore di distanza: arrestati

Due arresti per rapina nel quartiere Barriera di Milano, a poche ore di distanza uno dall’altro: a finire in manette un 29enne e un 27enne.

Nel primo caso è stato un ragazzo che ha chiesto aiuto. Mentre si trovava alla fermata dell’autobus in corso Palermo, angolo via Scarlatti, un suo connazionale lo ha spinto violentemente contro il semaforo. Mentre con una mano brandiva una bottiglia di birra, con l’altra gli ha sottratto dalla tasca il telefono cellulare e il permesso di soggiorno. Prima di scappare, gli ha strappato anche la collana e il bracciale che indossava causandogli delle lievi escoriazioni. Fortunatamente il giovane è riuscito a contattare la Polizia da una vicina cabina telefonica.

Gli agenti hanno intercettato subito il rapinatore, irregolare sul territorio e con precedenti di Polizia, su corso Giulio Cesare. Si trovava a bordo della sua bicicletta. Negli slip aveva nascosto la refurtiva, che risultava danneggiata nelle giunture a causa dello strappo. Il ventinovenne è stato anche denunciato per aver fornito false generalità e per non aver rispettato l’ordine del Questore di lasciare l’Italia

Nel secondo caso, invece, è un uomo sulla settantina la vittima di rapina. La vittima è scesa della sua auto in attesa di un amico: in quel momento un cittadino straniero da dietro, sotto la minaccia di un paio di forbici, gli ha strappato la collanina in oro che portava al collo, facendogli perdere l’equilibrio. La vittima è caduta a terra battendo la testa, ma nonostante ciò si è alzato, è salito in auto e ha inseguito il rapinatore fino in via Monte Rosa, dove ha attirato l’attenzione di diversi passanti che hanno fermato il ladro.

Gli agenti hanno rinvenuto nelle tasche del ventisettenne la collana in oro e sotto gli indumenti le forbici utilizzate per guadagnarsi la fuga.