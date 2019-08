Bussoleno: maltrattata per anni anche davanti al figlio, denuncia il marito

I Carabinieri della Stazione di Susa hanno tratto in arresto un 49enne residente a Bussoleno per maltrattamenti in famiglia. Le indagini sono scattate dalla coraggiosa denuncia della moglie che, al culmine dell’ennesima violenza, ha deciso di presentarsi in Caserma per raccontare le continue e umilianti aggressioni fisiche e verbali dell’uomo. Molestie avvenute nel corso del tempo, anche alla presenza del loro figlio minorenne.

Il giorno dopo la denuncia il compagno ha cercato di far ritrattare la donna, minacciandola di farle del male e addirittura di morte. L’ ennesima grave intimidazione telefonica ha portato i Carabinieri ad intervenire immediatamente ed arrestarlo in flagranza di reato.