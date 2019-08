Picchia una donna di 50 anni e cerca di violentarla: arrestato 20enne

Un 20enne di origine africane è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale ai danni di una donna di 50 anni. L’episodio è avvenuto ieri mattina all’alba nei pressi di corso Giulio Cesare, dove abita la vittima. Il giovane ha avvicinato la donna, che era uscita per portare a passeggio i due cani, l’ha picchiata e l’ha spogliata cercando di violentarla. Per fortuna l’arrivo di un condomino ha evitato il peggio, con il 20enne che è stato bloccato fino all’arrivo dei poliziotti che lo hanno arrestato. Nella colluttazione, la donna ha riportato alcune ferite al volto ed è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco.