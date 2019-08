Bardonecchia, successo di pubblico per l'appuntamento con Vocal & Body percussion

Estemporanea, nell’ambito di Scena 1312, stagione di musica e teatro-Estate 2019, in collaborazione con il Comune di Bardonecchia, ha organizzato sabato 24 agosto dalle 10.30 alle 19 nella tecnostruttura posta nel cortile della parrocchia di Sant’Ippolito, Vocal & Body Percurssion!, spettacolo gratuito conclusivo dell’intensa stagione culturale, per lo più svolta sui palchi del Palazzo delle Feste.

Una piena giornata didattica e ludica alla scoperta del mondo delle percussioni e di ciò che si può fare attraverso la voce e il corpo, con protagonisti i giovani e i ragazzi tra i 5 ed i 14 anni, le loro famiglie, il batterista Sergio Meola e la sua classe di giovani e promettenti percussionisti, con Tamara Bairo, violino, viola, Corus in Fabula e fondatrice dell’orchestra giovanile Takka Band, Direttore Didattico di Estemporanea e Lucia Marino, impegnati ad aiutare tutti, famiglie comprese, ad utilizzare al meglio, ma in modo piacevole e in gruppo, le diverse capacità motorie e vocali individuali.