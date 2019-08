Ciclabile di corso Lecce, nei prossimi mesi gli interventi di miglioramento

Comprendere al meglio le problematiche principali per predisporre interventi di miglioramento adeguati: era questo l'obiettivo del sopralluogo realizzato oggi pomeriggio dalla Commissione Viabilità della Città di Torino sul controverso percorso ciclabile di corso Lecce, che unisce piazza Rivoli alla Pellerina. Attualmente mancano gli scivoli in prossimità dei posti auto per persone con disabilità (ostruiti anche da alcuni pali della luce, ndr), mentre dovranno essere eliminate le chicane e ricollocate le aree di carico/scarico e i bidoni per la raccolta differenziata.



I lavori verranno realizzati nei prossimi mesi ma quasi sicuramente il modello di pista ciclabile resterà lo stesso: “Le risorse - dichiara il presidente della Commissione Roberto Malanca (M5S) – ci sono ma dovremo attendere i tempi tecnici necessari a sbloccare le procedure. Sarei molto contento se realizzassimo altre piste come questa: in un controviale largo 8 metri siamo riusciti a garantire spazio sufficiente alla sosta e alle bici, eliminando la doppia fila e senza ridurre il marciapiede; in tutta Europa la mobilità sostenibile viene privilegiata”. Bloccata, per il momento, la pista gemella in direzione piazza Rivoli: “La volontà c'è – prosegue Malanca – ma mancano i fondi”.



Di diverso avviso è il vice-presidente di Commissione Francesco Tresso (Lista Civica per Torino): “Questo percorso – spiega – è stato fattotroppo in fretta e in economia approfittando dell'istituzione delle strisce blu, in un punto dove era necessario limitare la velocità dei veicoli. Credo che interventi del genere andrebbero studiati

gradualmente, coinvolgendo la Circoscrizione, e con criteri di sicurezza maggiori: chi apre la portiera interferisce inevitabilmente con la sede ciclabile; la pista in sé può comunque migliorare qualcosa a livello di mentalità”.



Decisamente più drastico è invece il capo-gruppo dei Moderati Silvio Magliano: “È evidente – commenta - che sia stata portata a termine in fretta e furia senza pensare alle esigenze degli automobilisti con disabilità, degli anziani, dei genitori e degli stessi ciclisti e senza coinvolgere cittadini, commercianti e associazioni. Questi sono i risultati delle azioni portate avanti per cieca ideologia”.



Il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato, infine, si augura interventi tempestivi: “Speriamo – dichiara – che il Comune ci faccia avere le risorse necessarie per correggere gli ingombri, garantire l'accesso alle persone con disabilità e tracciare gli stalli di carico/scarico dove sono realmente utili”