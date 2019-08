In stand-by il rifacimento completo del sottopasso Lingotto: nel 2020 lavori ai ponti delle "100 lire" e corso Bramante

Rischia di slittare, se non addirittura saltare, il rifacimento totale del sottopasso del Lingotto. Dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova, il Comune di Torino aveva inviato a Roma un dossier con le infrastrutture considerate a "rischio". Un elenco dove figurava anche il sottopasso del Lingotto, da sempre attenzioniato speciale a causa di ammaloramenti provocati dagli agenti atmosferici, con conseguenti infiltrazioni d'acqua che fanno arrugginire l'armatura.

Attualmente sono in corso degli interventi da parte della Regione. Per quelli più radicali di impermeabilizzazione, rinforzo e/o sostituzioni delle travi - inseriti in un progetto preliminare della Città - servirebbero circa 10 milioni di euro: soldi che l'amministrazione Appendino ha appunto chiesto a Roma, che però per ora non ha risposto.

All'interno del dossier da 200 pagine inviato al Ministero dei Trasporti, dal valore di 70 milioni di euro, c'erano diversi interventi per il quale il Comune ha deciso di muoversi in anticipo ed autonomia.

Come emerso questa mattina durante una commissione comunale, grazie ad un mutuo da un milione e 100 mila euro per finanziare cinque cantieri, ad agosto sono iniziati primi lavori alle passerelle B.I.T. e C.T.O di corso Unità d’Italia. Durante questo mese sono stati effettuati lavori di rinforzo strutturale sui due manufatti, che termineranno a metà settembre.

Con l’arrivo dell’autunno prenderanno il via gli interventi alla passerella sul Po di piazza Chiaves, che prevedono il rifacimento completo della vecchia pavimentazione, attualmente estremamente scivolosa quando piove. Tra le fine del 2019 e l’inizio del 2020 verranno poi avviati i cantieri per il risanamento del sottopasso dei Giardini Reali e del ponte di corso Regina sulla Dora, nei pressi della ex Thyssen. Ultimo cantiere in ordine temporale, a causa della compresenza con un altro, quello sulla passerella di Strada Tetti Bertoglio di attraversamento di Strada Traforo del Pino

Nel 2020 il Comune di Torino punta ad effettuare la manutenzione del ponte sulla diga del Po, poco prima della curva delle “100 lire”, e sul cavalcaferrovia di corso Bramante. Per questi interventi servono circa due milioni e mezzo di euro: la Città punta a redigere i progetti esecutivi entro quest’anno, così da partire con i lavori entro il prossimo.