Sotto i portici di via Nizza, l'aula studio pensata dai ragazzi in vista della sessione esami

"Porta un libro e vieni a studiare con noi". Dalle 9 alle 23, tutti i giorni compresa la domenica - fino alle 18 il mercoledì -, in via Nizza 11, un'aula studio gestita da ragazzi volontari accoglierà gli universitari che nelle prossime settimane affronteranno la sessione esami.

E' l'iniziativa lanciata dall'ASD San Salvario in collaborazione con il comitato "RilanciAmo i portici di via Nizza", che lo scorso anno ha aperto lo SpazioNizza11 ai giovani sportivi, attivi dal 2010, in cerca di una nuova sede.

"Abbiamo pensato di aiutarci a vicenda per creare un luogo di studio confortevole", spiega Luca Trabuio a nome dell'associazione, che ha inaugurato l'aula proprio questa mattina. "Siamo tutti studenti e lavoratori, e spesso ci è difficile ritagliare il tempo per i libri in uno spazio adatto. Quindi ci è venuto in mente di sfruttare la nostra sede aprendo le porte a chiunque si stia preparando agli appelli di settembre".

Da tempo il civico 11 sotto i portici promuove iniziative di aggregazione sociale contro il degrado che minaccia tutta la zona di Porta Nuova. Avere ogni giorno dei ragazzi che lo animano va senza dubbio in questa direzione.

L'aula resterà aperta circa due o tre settimane, a seconda delle necessità dei suoi utenti. Dall'associazione promettono: "Sarebbe bello riattivarla prima di ogni sessione universitaria. Ma dipende dalla disponibilità di ognuno di noi: la presidiamo in modo del tutto volontario. Per ora, ci piaceva l'idea di fare qualcosa di bello per tutti".