Maltempo, notte da incubo a Torino: dalle 4 tuoni e fulmini in tutta la città

Un sussulto come risveglio, per tanti torinesi che questa notte hanno assistito alla concretizzazione delle previsioni meteo che dal pomeriggio di ieri hanno cominciato a diffondersi in città, addirittura con allerta gialla.

Il maltempo è arrivato proprio nel cuore del riposo notturno: intorno alle 4 tuoni e fulmini hanno scosso il cielo, lasciando scorrere tantissima pioggia quasi a testimoniare che la fine dell'estate e vicina. Non è mancato il vento, in molte zone, anche con raffiche piuttosto intense.

Precipitazioni che, dicono i vigili del fuoco, al momento non hanno dato origine a particolari criticità, ma che ancora di prima mattina non hanno cessato di cadere, sotto un cielo assolutamente autunnale e con temperature decisamente più basse, rispetto a ieri.