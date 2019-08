Moncalieri, oltre due milioni e mezzo di euro per le messa in sicurezza delle scuole

Si avvicina il 9 settembre, giorno fissato per l’inizio del nuovo anno scolastico e il Comune di Moncalieri ha deciso di seguire in prima persona come stanno procedendo i lavori in quegli istituti nei quali sono in corso lavori di manutenzione e opere di messa in sicurezza.

“La scuola prima di tutto”, ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco Paolo Montagna, ricordando che l’Amministrazione ha investito complessivamente 2,7 milioni di euro per queste operazioni. “In questi giorni l’Assessore Silvano Costantino ha fatto il punto sugli interventi che riguardano gli istituti Dubiè, Pascoli, Calvino, Follerau, Montessori e Pirandello”.

Alla materna Dubiè si sta ultimando il rifacimento del manto di copertura, all'elementare Calvino è in atto la sostituzione totale delle controsoffittature, mentre alla media Pirandello si sta completando il rifacimento delle colonne dei servizi igienici. “Gli altri lavori sui serramenti, controsoffitti, manti di copertura su ulteriori e diversi plessi scolastici proseguiranno durante l'anno, non interferendo con il regolare svolgimento dell'attività didattica”, ha spiegato l’assessore Costantino.

“Il tutto prosegue come da cronoprogramma ed il 9 settembre all'appello risponderemo anche noi presente”, ha concluso.