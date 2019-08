Tanta paura, ma alla fine il lieto fine. E' stato ritrovato, in stato confusionale ma vivo, l'87enne disperso da diverse ore tra i campi a Banchette, vicino ad Ivrea.

L'anziano si era perso, dopo essersi impantanato con l’auto, nel tentativo di raggiungere la via urbana. I soccorritori, dopo averlo recuperato, lo hanno portato via in elicottero.