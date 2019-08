A Grugliasco il Muuh Film Festival, per il decennale omaggio a Franz Pagot

Torna il 6 e 7 settembre a Grugliasco il Muuh Film Festival, che celebra quest’anno il suo Decennale. Dieci anni di appuntamenti con un pubblico sempre folto e appassionato: nel corso delle varie edizioni alcune migliaia di persone hanno calcato la passerella blu sul ciottolato dell’aia di Cascina Duc, decidendo volta per volta a suon di muggiti il vincitore della manifestazione.

Per il Decennale, oltre a numerose opere di registi e gruppi italiani spesso molto conosciuti (Casa Surace di Napoli, i Nirkiop e autori di serie e cortometraggi per RAI, Sky Cinema e Mediaset), lavori da USA, Egitto e Gran Bretagna. In particolare uno short film prodotto a Londra da uno dei più grandi direttori della fotografia al mondo (sua la fotografua in Full Metal Jacket di Kubrick), Franz Pagot, che è dedicato al Muuh FF; un graditissimo omaggio, grazie anche al contributo di attori di livello internazionale, che verrà presentato in anteprima assoluta sabato 7 settembre. Fra i molti nomi di spicco Mark Wingett, noto attore inglese (il ribelle Dave in Quadrophenia), Lorenzo Renzi (già protagonista di Romanzo Criminale), la star di Bollywood Manjari Fadnis, Jack Brady, noto per aver interpretato Mr. Clark ne “La casa di Miss Peregrine per bambini particolari" di Tim Burton e la bravissima attrice francese Imane Bessaih. Tornano alcuni dei vincitori delle passate edizioni: Giacomo Buongarzoni, Busa d’Or 2018, regista, sceneggiatore ed attore maceratese, Lisa Riccardi, vincitrice nel 2017, Casa Surace ed Estremi Rimedi, vincitori per le serie web rispettivamente nel 2016 e 2019.

Alle due date di venerdì 6 e sabato 7 settembre, farà seguito una propaggine il venerdì successivo, 13 settembre con un programma alternativo al consueto ma mai uguale Muuh, sempre a partire dalle ore 21,00. La conduzione delle serate, nonché la premiazione dei vincitori delle diverse categorie è contestualizzata alla sede dell'iniziativa. Luogo della kermesse la storica Cascina Duc - Strada del Portone 197, Grugliasco . Come sempre, è operativo un punto ristoro gestito dalla Cascina Duc, dove gustare ottimi piatti a km 0, essendo per la quasi totalità prodotti dalla Cascina stessa. Il servizio è attivo a partire dalle 19,30.

"La manifestazione - spiegano gli organizzatori - si terrà con qualsiasi tempo, ma il consiglio è di portarsi comunque un capo per le possibili brezze settembrine della serata. Un sonoro muggito accompagni le nostre e le vostre serate". Ingresso libero