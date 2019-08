Autumnus, fiori e piante dal Medioevo al Borgo Medievale del parco del Valentino

Autumunus è una manifestazione floro-vivaistica che vuole porsi come appuntamento annuale per esperti, appassionati e cittadini, ideata da Theatrum Sabaudiae Torino con il supporto scientifico di Anna Peyron e il Patrocinio del Comune di Torino. Autumnus è un Mercato Medievale di piante della stagione che, contrariamente a quanto si pensa, è la più ricca di frutti. Autunno significa infatti “arricchimento”.

A partire dall’allestimento, che si ispirerà ai mercati medievali ritratti nei quadri Fiamminghi, passando attraverso la scelta mirata di vivaisti e piante, fino ad arrivare alle attività manuali e ai laboratori proposti, sarà come fare un tuffo nel Medioevo. Lotta alla plastica, conoscenza di fiori e piante di stagione, know-how antichi, artigianalità, semplicità e bellezza sono le principali tematiche culturali che saranno messe in luce durante la manifestazione anche attraverso un ricco palinsesto di eventi collaterali.

Simbolo di Autumnus è la Fontana del Melograno sita nella piazza centrale del Borgo. Il melograno, oltre ad essere il frutto autunnale per eccellenza delle tavole di Signori e contadini nel medioevo, è da sempre simbolo di fertilità e fecondità. Sembra sia stata la dea Afrodite a piantare la prima pianta di melograno sull’isola di Cipro; in seguito il frutto diventò sacro agli abitanti. Attorno alla Fontana del Melograno, 8 vivaisti scelti, esporranno piante e fiori particolari, uniti da un tema fondamentale: il legame temporale con il Borgo. Tutte le specie di piante e fiori esposte sono state selezionate con la specifica caratteristica di essere state già presenti in giardini e colture di epoca Medievale. Meravigliosi tendaggi con finiture e tessuti che riprendono quelli d’epoca, gentilmente forniti da Guido Toschi Marazzini Visconti in sponsorizzazione, costituiranno gli stand espositivi. La cura al particolare sarà massima.