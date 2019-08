Carmagnola, filo diretto tra Comune e cittadini grazie alla nuova app "LaMiaCittà"

“L’attivazione di questa app ci consente di essere ancora più vicini ai cittadini. Ormai è un dato consolidato che le persone siano sempre più connesse su dispositivi mobili e che questi strumenti siano il mezzo principale attraverso cui informarsi e comunicare. Scaricando l’app cittadini e comune potranno comunicare in modo semplice e diretto. In particolare, le segnalazioni gestite attraverso l’app o il sito istituzionale sono tracciabili, in modo che l’utente che ha registrato la segnalazione possa essere direttamente informato dell’esito della stessa”. Prosegue l’Assessore Pampaloni: “Invito tutti i residenti a scaricare l’app che è gratuita e di facile utilizzo. In futuro saranno implementate ulteriori funzionalità, legate ad