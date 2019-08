Vol.To alla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola per accogliere le associazioni locali [VIDEO]

Dopo l'apertura del nuovo punto informativo a Carmagnola, in via Provvidenza 17, lo scorso marzo, Vol.To, Centro servizi per il volontariato, sarà presente fino all'8 settembre alla Fiera Nazionale del Peperone, con uno stand dedicato all'accoglienza delle associazioni locali.

Un punto di riferimento all'interno di quella rete capillare ormai ben consolidata nella provincia di Torino, per essere sempre in prima linea nel supporto del volontariato.

CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO VOL.TO

PUNTO INFORMATIVO DI CARMAGNOLA

Via Provvidenza, 17 – 1022 Carmagnola (TO)

E-mail sedecarmagnola@volontariato.torino.it

Cell. 349/6199404

Orario di apertura: giovedì 1°, 2° e 3° del mese dalle ore 10.00 alle ore 15.00