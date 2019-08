Piazza Risorgimento: “Dopo la giungla c'è il deserto”

Prosegue lo sfalcio del verde pubblico sui territori di Borgo Campidoglio e Parella: dopo molte settimane di erba alta, e dopo le proteste di Circoscrizione e residenti, questa settimana è stato realizzato il tanto atteso intervento.

Nonostante il restyling, però, la piazza appare alquanto “spelacchiata”; critico, a proposito, il direttore artistico del Museo d'Arte Urbana Edoardo Di Mauro, che proprio lì ha una delle sue opere più celebri, il murale di Karim sulla partigiana e antifascista Teresa Noce: “Campidoglio sempre esotico, dalla giungla si è passati al deserto” commenta ironicamente.

Gli sfalci proseguiranno nel corso delle prossime settimane ma la situazione, in alcune zone della Circoscrizione 4 come l'incrocio tra Corso Umbria e Corso Svizzera e i giardini Coggiola (segnalata dal comitato Torino in Movimento), resta critica: “Dopo Piazza Risorgimento e Piazza Umbria – dichiara il presidente Claudio Cerrato – lunedì 2 settembre toccherà a Piazza Moncenisio. Come già detto in passato, i fondi disponibili ci consentono di programmare gli interventi poco alla volta; a breve inizieremo con le scuole”.