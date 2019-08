Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, tutti gli eventi di oggi

Fino all’8 settembre 2019 si svolge la 70a edizione della “Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola”.

In un’enorme area espositiva di circa 14.000 mq con 8 piazze dedicate, di cui 6 enogastronomiche, 2500 posti a sedere e 220 espositori di cui 100 alimentari, i visitatori troveranno anche una grandissima proposta di spettacoli, tutti gratuiti ad eccezione dei due eventi de Il Foro Festival, manifestazione che propone concerti di rilevo in una grande arena allestita per accogliere più di 5000 spettatori all’interno del Foro Boario di Piazza Italia.

Di seguito il programma di SABATO 31 AGOSTO:

● ore 17.00 Chiesa San Rocco – Via Valobra – inaugurazione di “É di scena il peperone”, mostra fotografica del Circolo La Fonte

● ore 18.00 Saletta d’Arte Celeghini – Via Valobra,141 – Inaugurazione mostra “L’avventura continua! Festeggiamo insieme i 50 di attività”

● ore 18.00 Accademia San Filippo– Degustazione con i Maestri del Gusto di Torino e provincia. Aperitivo narrato con le eccellenze enogastronomiche del territorio e con i vini del Consorzio per la Valorizzazione e Tutela del Freisa di Chieri e Vini delle Colline Torinesi. Conduce Paolo Massobrio.

● ore 18.30 Cortile della Ex Mendicità Istruita – Via Lomellini,16 – Presentazione del progetto “I Segni del Sacro” e visite guidate alla mostra “I Segni del Sacro, piloni, cappelle e immagini votive a Carmagnola” a cura dell’Associazione MuseInsieme

● ore 19.00 Accademia San Filippo – “Confessione laica” con Silvio Magliano, consigliere regionale per i Moderati in Piemonte, a cura di Paolo Massobrio

● ore 20.00 Salone Antichi Bastioni | Salone BCC – Le cene e le degustazioni a tema della Fiera. “Gran bollito misto alla Piemontese” a cura della Confraternita del Gran Bollito Misto alla Piemontese di Carmagnola e dei Macellai della Garavella. Prenotazione obbligatoria al numero 348.0147866 entro il 28 agosto - Costo €. 30,00 p.p.

● ore 20.30 Piazza Garavella – Festa della Confraternita di San Giovanni Decollato. Alle ore 21,30 Incanto del Cappello

● ore 20.45 Piazza S.Agostino – “Le interviste di TINTO: dimmi cos’hai nel frigo e ti dirò chi sei”

● ore 21.00 Accademia San Filippo– Paolo Massobrio intervista Oscar Farinetti, fondatore della catena Eataly, in Un ricordo di Renato Dominici.

● ore 21.00 Piazza Raineri – Il Cabaret del Cab 41 con Leo Mas e Francesco Damiano

● ore 21.00 Giardini Unità d’Italia - Bimbi in Fiera - Pepper Magic show: “I Misteri della Valigia di Zeno” con Niccolò Fontana, Campione Italiano di Magia Masters of Magic. ● ore 21.00 – Stasera si Balla. In Piazza Manzoni e Piazza Bobba show di musica e danza con Ilario Parise Dance Studio e Mambojambo Club e in piazza Antichi Bastioni Musica Caraibica

● ore 21.30 Piazza S.Agostino - BartCafè, Hipocondrya & Friends, 70 anni di musica italiana in Fiera. Spettacolo musicale

● ore 21:30 – EVENTO COLLATERALE - del “Il Foro Festival” in Piazza Italia. PINGUINI TATTICI NUCLEARI IN CONCERTO. Ingresso € 20,00 con prevendita su Ticketone

● ore 22:30 - Accademia San Filippo - Il gusto della musica - concerto di pianoforte e solisti con i giovami della “Multimedia Universal Orchestra”. A cura dell’associazione Tirovi Umoto Research